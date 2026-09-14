برگزاری مرحله کشوری جشنواره «زندگی با قرآن» در بهزیستی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کشوری مسابقات شفاهی جشنواره فرهنگی ـ آموزشی «زندگی با قرآن» ویژه کارکنان و جامعه هدف سازمان بهزیستی ظهر دوشنبه در سالن شهید سلیمانی اداره‌کل بهزیستی کردستان برگزار شد.

این مسابقات با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، تقویت ارتباط و انس بیشتر با کلام وحی و ایجاد زمینه برای حضور گسترده کارکنان، خانواده‌های آنان و جامعه هدف بهزیستی در برنامه‌های فرهنگی و قرآنی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مرحله از جشنواره در چهار رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ قرآن کریم و اذان به ارائه آثار و توانمندی‌های خود پرداختند و عملکرد آنان برای طی مراحل داوری مورد ارزیابی قرار گرفت.

از بخش‌های این مسابقات، ضبط تصویری اجرای شرکت‌کنندگان بود که با هدف فراهم کردن امکان بررسی دقیق آثار انجام شد. آثار پس از تکمیل فرآیند ارزیابی، برای بررسی و داوری نهایی به دبیرخانه مرکزی جشنواره ارسال خواهد شد.

این دوره از مسابقات در بخش‌های مختلف از جمله کارکنان و خانواده‌های آنان، کارکنان بخش غیردولتی و جامعه هدف سازمان بهزیستی برگزار شد و شرکت‌کنندگان هر بخش در فضایی فرهنگی و معنوی به رقابت پرداختند.

برگزاری جشنواره «زندگی با قرآن» علاوه بر ایجاد فرصتی برای شناسایی استعدادهای قرآنی، بستری برای مشارکت بیشتر جامعه هدف بهزیستی در فعالیت‌های فرهنگی و دینی فراهم کرده است.

برگزاری چنین برنامه‌هایی در مجموعه بهزیستی می‌تواند زمینه پیوند بیشتر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با آموزه‌های قرآن کریم را فراهم کرده و از ظرفیت‌های قرآنی کارکنان، خانواده‌ها و جامعه هدف در مسیر تقویت فعالیت‌های فرهنگی استفاده کند.