معرفی آثار فیلم‌ کوتاه داستانی جشنواره کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه فیلم کوتاه داستانی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در آستانه برگزاری این رویداد معرفی شد.
آثار بخش فیلم کوتاه داستانی این رویداد به این شرح هستند:
«امضای بابا» به کارگردانی امیرمحمد آزادگانی و تهیهکنندگی احسان مشکور، محصول مرکز فیلم جوان سوره - موسسه سینمایی قدرا
«آیلین» به کارگردانی و تهیهکنندگی آرمین حجازی، محصول حوزه هنری انقلاب اسلامی اردبیل
«بچههای بهشت» به کارگردانی گیتا فیضی و تهیهکنندگی نوید زارع و سیروان تخت فیروزه، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سنندج و کمپانی لابیرنت
«بوبو» به کارگردانی رضا جوشنی و تهیهکنندگی امیرحسین عنایتی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر لاهیجان
«پاپا بندری» به کارگردانی و تهیهکنندگی بهمن رضائی، محصول مرکز فیلم جوان سوره
«تاریخ دقیق پرواز» به کارگردانی پوریا دهقان و تهیهکنندگی مجید حقیقت
«تبصره» به کارگردانی محمد زارعین و تهیهکنندگی مجتبی زارع
«تولد در باران» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمدعلی هاشمپور، محصول بنیاد شهید و امور ایثارگران
«رد موج» به کارگردانی حامد دینمحمدی و تهیهکنندگی علیرضا کیوانفرد و الهام صالح، محصول موسسه فرهنگی هنری الفبای سبز تهران ایستا
«سوکولو» به کارگردانی و تهیهکنندگی مانا پاکسرشت
«شکارچی» به کارگردانی و تهیهکنندگی امیرحسین مهماندوست
«فادیا» به کارگردانی مهتاب شیخانصاری و تهیهکنندگی محمد علیزادهفرد، محصول سازمان هنری رسانهای اوج و انجمن سینمای جوانان ایران
«گلدان آیدا» به کارگردانی و تهیهکنندگی جواد علیزاده، محصول قرارگاه سرباز ایران
«ماکان» به کارگردانی محمدحسین عباسی و تهیهکنندگی حامد یامینپور، محصول باشگاه فیلم سوره و مرکز هنری رسانهای نهضت
«مکانیک» به کارگردانی ایوب گلکار و تهیهکنندگی مصطفی گلکار
«مهر گاززده» به کارگردانی حمید قائمیمهر و تهیهکنندگی علی صالحی، محصول مرکز فیلم جوان سوره
«وَ» به کارگردانی و تهیهکنندگی نجمه بهنامنیا
«یک قدم تا سکوت» به کارگردانی دانیال شهریاری و تهیهکنندگی مسعود جانجانی و دانیال شهریاری
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
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