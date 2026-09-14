معرفی آثار فیلم‌ کوتاه داستانی جشنواره کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه فیلم‌ کوتاه داستانی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در آستانه برگزاری این رویداد معرفی شد.

آثار بخش فیلم کوتاه داستانی این رویداد به این شرح هستند:

«امضای بابا» به کارگردانی امیرمحمد آزادگانی و تهیه‌کنندگی احسان مشکور، محصول مرکز فیلم جوان سوره - موسسه سینمایی قدرا

«آیلین» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آرمین حجازی، محصول حوزه هنری انقلاب اسلامی اردبیل

«بچه‌های بهشت» به کارگردانی گیتا فیضی و تهیه‌کنندگی نوید زارع و سیروان تخت فیروزه، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سنندج و کمپانی لابیرنت

«بوبو» به کارگردانی رضا جوشنی و تهیه‌کنندگی امیرحسین عنایتی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر لاهیجان

«پاپا بندری» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهمن رضائی، محصول مرکز فیلم جوان سوره

«تاریخ دقیق پرواز» به کارگردانی پوریا دهقان و تهیه‌کنندگی مجید حقیقت

«تبصره» به کارگردانی محمد زارعین و تهیه‌کنندگی مجتبی زارع

«تولد در باران» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدعلی هاشم‌پور، محصول بنیاد شهید و امور ایثارگران

«رد موج» به کارگردانی حامد دین‌محمدی و تهیه‌کنندگی علیرضا کیوان‌فرد و الهام صالح، محصول موسسه فرهنگی هنری الفبای سبز تهران ایستا

«سوکولو» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مانا پاک‌سرشت

«شکارچی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین مهماندوست

«فادیا» به کارگردانی مهتاب شیخ‌انصاری و تهیه‌کنندگی محمد علیزاده‌فرد، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و انجمن سینمای جوانان ایران

«گلدان آیدا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جواد علی‌زاده، محصول قرارگاه سرباز ایران

«ماکان» به کارگردانی محمدحسین عباسی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور، محصول باشگاه فیلم سوره و مرکز هنری رسانه‌ای نهضت

«مکانیک» به کارگردانی ایوب گلکار و تهیه‌کنندگی مصطفی گلکار

«مهر گاززده» به کارگردانی حمید قائمی‌مهر و تهیه‌کنندگی علی صالحی، محصول مرکز فیلم جوان سوره

«وَ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نجمه بهنام‌نیا

«یک قدم تا سکوت» به کارگردانی دانیال شهریاری و تهیه‌کنندگی مسعود جان‌جانی‌ و دانیال شهریاری

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.