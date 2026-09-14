آیت الله دری: «اخلاص» شرط خدمت به زائران اربعین حسینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از موکبداران اربعین حسینی استان مرکزی اظهار کرد: خادمان و موکبداران اربعین باید شکرگزار توفیق خدمت به زائران، ترویج فرهنگ عاشورا و زنده نگه داشتن پیام کربلا باشند.
وی افزود: حرم مطهر امام حسین(ع) منشأ خیر و برکت و مأمن معنوی عاشقان اهل بیت بوده و سفره امام حسین(ع) جلوهای از فیض و عنایت الهی و امتداد سفره کرامت حضرت رسول است.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: در این مسیر، موهبتی ارزشمند و توفیقی معنوی است که باید با اخلاص، معرفت و شکرگزاری، قدر آن را دانست.
وی ادامه داد: در اربعین امسال میلیونها زائر از ایران و کشورهای مختلف جهان با حضور در راهپیمایی اربعین، به این حرکت عظیم و معنوی پیوستند.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تاکید کرد: اربعین حسینی مایه عزت و اقتدار جهان اسلام است و اجتماع میلیونی عاشقان سیدالشهدا(ع) در کربلا و نجف، جلوهای کمنظیر از ایمان، بصیرت، بیداری و شجاعت ملتهای مسلمان در برابر توطئهها و فشارهای دشمنان به شمار میرود.
وی افزود: ایستادگی جبهه مقاومت در برابر ظلم و تجاوز، ثمره ایمان و اراده ملتهای آزاده و جلوهای از نصرت الهی است و حضور مردم در اربعین و خدمت موکبداران نیز فراتر از یک خدمت اجتماعی، جلوهای از معنویت، ارادت به اهلبیت(ع) و تجدید بیعت با امام حسین(ع)، رهبر انقلاب و شهداست.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: اربعین و خدمت به زائران، عرصهای برای عزت اسلام، ایران و مسلمانان و فرصتی برای تقرب به خداوند است؛ ازاینرو موکبداری و خدمترسانی باید با اخلاص و تنها در مسیر رضای الهی انجام شود.
به گزارش مهر؛ در این آیین، از تلاشهای خالصانه و خدمات ارزشمند موکبداران در زمینه پذیرایی، اسکان و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی و نقش مؤثر آنان در تسهیل حضور و رفاه زائران قدردانی شد.
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