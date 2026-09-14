به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی جشنواره، در ادامه برنامههای آموزشی و تخصصی بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، پنجمین نشست تخصصی این دوره با عنوان «جانبخشی به اشیا» با آموزش آنلاین پل زالوم برگزار میشود.
پل زالوم، متولد ۱۹۵۱، بازیگر، بازی دهنده و هنرمند تئاتر تجربی آمریکایی است که با ایفای نقش «بیکمن» در مجموعه تلویزیونی Beakman’s World به شهرت جهانی رسید. بخش مهمی از فعالیت هنری و تخصصی وی در حوزه تئاتر عروسکی و بهویژه تئاتر اشیا شکل گرفته است؛ گونهای نمایشی که در آن اشیای معمولی و روزمره به جای عروسک و شخصیت نمایشی وارد صحنه میشوند.
زالوم در آثار خود با استفاده از وسایل سادهای همچون ابزار آشپزخانه، کاغذ، اسباببازی و اشیای دورریختنی، به اشیا شخصیت و هویت نمایشی میبخشد و از حرکت، صدا، بازی دهی و بازیگری برای جانبخشیدن به آنها استفاده میکند. آثار وی معمولاً ترکیبی از طنز، بازی دهندگی عروسک و نقد اجتماعی و سیاسی هستند و نشان میدهند که چگونه یک شیء ساده میتواند بدون تغییر اساسی، به یک شخصیت یا عنصر داستانی در صحنه تبدیل شود. برگزاری این کارگاه تخصصی اولین حضور رسمی پل زالوم متخصص تئاتر اشیا در ایران است که به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
پنجمین نشست تخصصی بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
علاقهمندان برای ثبتنام و حضور در این نشست میتوانند نام و شماره تماس خود را از طریق ارسال پیام در اپلیکیشن بله به شماره ۰۹۱۲۳۳۹۵۶۴۹ ارسال کنند.
آرزو عالی مدیریت بخش آموزش بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک را برعهده دارد.
بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیمپور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود.
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