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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

همزمان با سفر وزیر نیرو؛

آبرسانی به ۸۳ روستای فارس با اعتبار ۴۳۳ میلیارد تومان افتتاح می‌شود

آبرسانی به ۸۳ روستای فارس با اعتبار ۴۳۳ میلیارد تومان افتتاح می‌شود

شیراز- طرح‌های آبرسانی به ۸۳ روستای فارس با اعتبار ۴۳۳ میلیارد تومان و با هدف ارتقای زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب، فردا در جریان سفر وزیر نیرو به فارس به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو فردا سه شنبه ۲۴ شهریورماه در سفر به استان فارس و در چارچوب پویش سراسری بهره‌برداری هفتگی از طرح‌های آب و برق وزارت نیرو، مجموعه طرح‌های آبرسانی به ۸۳ روستای استان به صورت نمادین در شهرستان داراب افتتاح خواهد کرد.

مجموعه طرح‌های آبرسانی روستایی فارس با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب و ارتقای پایداری خدمات آبرسانی اجرا شده و با بهره‌برداری از آنها، بیش از ۳۰ هزار خانوار در ۸۳ روستای استان از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند.

برای اجرای این مجموعه طرح‌ها ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار میلیون ریال معادل ۴۳۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

اجرای ۱۲۶ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب

بر اساس مشخصات این طرح، در مجموع ۱۲۶ کیلومتر عملیات توسعه و اصلاح شبکه توزیع و خطوط انتقال آب اجرا شده و هفت باب مخزن بتنی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۵۵ مترمکعب احداث و یک مخزن یک‌هزار مترمکعبی نیز مرمت شده است.

همچنین در قالب این طرح‌ها، ۱۲ حلقه چاه حفر، ۱۳ حلقه چاه تجهیز و چهار ایستگاه پمپاژ احداث شده است.

اجرای ۶ هزار و ۶۵۰ متر عملیات برق‌رسانی و بهسازی یک مورد چشمه و قنات نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده برای تکمیل زیرساخت‌های آبرسانی این ۸۳ روستای استان فارس است.

کد مطلب 6947002

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