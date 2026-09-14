به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو فردا سه شنبه ۲۴ شهریورماه در سفر به استان فارس و در چارچوب پویش سراسری بهره‌برداری هفتگی از طرح‌های آب و برق وزارت نیرو، مجموعه طرح‌های آبرسانی به ۸۳ روستای استان به صورت نمادین در شهرستان داراب افتتاح خواهد کرد.

مجموعه طرح‌های آبرسانی روستایی فارس با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب و ارتقای پایداری خدمات آبرسانی اجرا شده و با بهره‌برداری از آنها، بیش از ۳۰ هزار خانوار در ۸۳ روستای استان از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند.

برای اجرای این مجموعه طرح‌ها ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار میلیون ریال معادل ۴۳۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

اجرای ۱۲۶ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب

بر اساس مشخصات این طرح، در مجموع ۱۲۶ کیلومتر عملیات توسعه و اصلاح شبکه توزیع و خطوط انتقال آب اجرا شده و هفت باب مخزن بتنی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۵۵ مترمکعب احداث و یک مخزن یک‌هزار مترمکعبی نیز مرمت شده است.

همچنین در قالب این طرح‌ها، ۱۲ حلقه چاه حفر، ۱۳ حلقه چاه تجهیز و چهار ایستگاه پمپاژ احداث شده است.

اجرای ۶ هزار و ۶۵۰ متر عملیات برق‌رسانی و بهسازی یک مورد چشمه و قنات نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده برای تکمیل زیرساخت‌های آبرسانی این ۸۳ روستای استان فارس است.