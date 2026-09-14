کرمانشاه برای توسعه گردشگری نیازمند تقویت اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در دیدار با جواد واحدی معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرفیتها و مسائل حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را بررسی و بر تقویت حمایتهای اعتباری و تسهیل سرمایهگذاری در این بخشها تأکید کرد.
حبیبی با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: استان با برخورداری از بیش از چهار هزار و ۲۰۰ اثر ثبت ملی و دو اثر ثبت جهانی شامل کتیبه بیستون و منظر فرهنگی طبیعی اورامانات، ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارد.
وی افزود: همجواری کرمانشاه با کشور عراق، قرار گرفتن در مسیر تردد زائران اربعین، برخورداری از ظرفیت گردشگری سلامت، موقعیت راهبردی جغرافیایی و قرار گرفتن در مرکزیت غرب کشور، فرصتهای ارزشمندی را برای رونق گردشگری و جذب گردشگران خارجی فراهم کرده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای حملونقلی استان گفت: وجود فرودگاه، راهآهن و شبکه مناسب جادهای در کنار مهماننوازی مردم، تنوع فرهنگی و قومی، آداب و رسوم، جاذبههای طبیعی و تاریخی و ثبت کرمانشاه به عنوان شهر خلاق خوراک در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، مجموعهای از مزیتهای مهم برای توسعه صنعت گردشگری استان ایجاد کرده است.
وی توسعه زیرساختهای اقامتی را از نیازهای مهم گردشگری استان دانست و تصریح کرد: استانداری کرمانشاه برای حمایت و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران بخش خصوصی در زمینه احداث هتل و سایر تأسیسات گردشگری آمادگی کامل دارد.
حبیبی ادامه داد: انتظار میرود وزارت میراث فرهنگی نیز با حمایت از سرمایهگذاریهای جدید و معرفی سرمایهگذاران علاقهمند، زمینه توسعه زیرساختهای اقامتی و گردشگری استان را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت افزایش اعتبارات حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای گسترده استان و نقش آن در غرب کشور، باید سهم بیشتری از منابع و اعتبارات این حوزه به طرحهای کرمانشاه اختصاص پیدا کند.
در ادامه این دیدار، جواد واحدی معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر جایگاه کرمانشاه در صنعت گردشگری کشور اظهار کرد: کرمانشاه یکی از قطبهای گردشگری ایران است و از ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای تاریخی و طبیعی برخوردار است.
وی افزود: همجواری کرمانشاه با عراق ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت ایجاد کرده و میزبانی گسترده استان از زائران اربعین نیز فرصت مناسبی برای معرفی جاذبههای گردشگری و فرهنگی کرمانشاه به گردشگران داخلی و خارجی است.
معاون وزیر میراث فرهنگی از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از برگزاری چند جشنواره ملی در کرمانشاه خبر داد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند به معرفی بیشتر ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، طبیعی و گردشگری استان کمک کند.
واحدی همچنین بر ضرورت معرفی جاذبههای گردشگری کرمانشاه به گردشگران و تورهای گردشگری تأکید کرد و افزود: وزارت میراث فرهنگی در این زمینه آمادگی همکاری و حمایت دارد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای اقامتی استان، برای همکاری و حمایت در زمینه جذب و معرفی سرمایهگذاران احداث هتل در کرمانشاه قول مساعد داد.
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت میراث فرهنگی همچنین از پیگیری برای افزایش اعتبارات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خبر داد و گفت: موضوع ثبت جهانی طاقبستان نیز با جدیت در وزارت میراث فرهنگی دنبال خواهد شد.
در این دیدار، موضوعاتی از جمله ظرفیتهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای گردشگری، حمایت از صنایع دستی، تقویت اعتبارات و برنامههای مرتبط با معرفی و ثبت جهانی آثار تاریخی کرمانشاه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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