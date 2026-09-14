رضایی:امنیت کردستان با اتکا به نیروهای بومی و پشتیبانی مردم برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر دوشنبه در اجلاسیه شهدای شهرستان کامیاران اظهار کرد: برگزاری اجلاسیه‌های شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به نسل‌های آینده است.

وی با قدردانی از مردم کردستان افزود: مردم این استان طی ۴۷ سال گذشته در کنار نیروهای نظامی، انتظامی و دیگر خدمتگزاران کشور ایستاده‌اند و این همراهی، پشتوانه ارزشمندی برای حفظ امنیت و آرامش استان است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به حضور و حمایت مردم در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه عنوان کرد: مردم استان در مقاطع مختلف با حمایت از نظام اسلامی، ولایت و نیروهای خدمتگزار، نقش خود را در دفاع از امنیت کشور به خوبی ایفا کرده‌اند.

رضایی ادامه داد: امنیت پایدار در سراسر کردستان، از نوار مرزی تا مناطق عمقی استان، با اتکا به ظرفیت نیروهای بومی و حمایت مردم برقرار است.

وی با اشاره به گستره ۲۲۷ کیلومتری مرزهای استان گفت: نیروهای مسلح مستقر در کردستان با تکیه بر توان فرزندان این منطقه و پشتیبانی مردم، آمادگی لازم برای مواجهه با تهدیدها و سناریوهای مختلف دشمن را دارند.

اجلاسیه شهدا فرصتی برای انتقال پیام ایثار

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین با تأکید بر استمرار مسیر شهدا بیان کرد: پیروزی‌های به‌دست‌آمده در میدان‌های مختلف، نتیجه ایستادگی مردم و مجاهدت نیروهای مدافع کشور است و فرهنگ مقاومت باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

رضایی در پایان با اشاره به وعده‌های الهی در قرآن کریم، بر تداوم مسیر ایمان و ایستادگی تأکید کرد.

اجلاسیه شهدای شهرستان کامیاران با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا، اقشار مختلف مردم و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.