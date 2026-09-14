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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

رضایی:امنیت کردستان با اتکا به نیروهای بومی و پشتیبانی مردم برقرار است

رضایی:امنیت کردستان با اتکا به نیروهای بومی و پشتیبانی مردم برقرار است

کامیاران- فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت استان گفت: نیروهای بومی کردستان با تکیه بر پشتیبانی مردم، آمادگی مقابله با سناریوهای مختلف دشمن را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر دوشنبه در اجلاسیه شهدای شهرستان کامیاران اظهار کرد: برگزاری اجلاسیه‌های شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به نسل‌های آینده است.

وی با قدردانی از مردم کردستان افزود: مردم این استان طی ۴۷ سال گذشته در کنار نیروهای نظامی، انتظامی و دیگر خدمتگزاران کشور ایستاده‌اند و این همراهی، پشتوانه ارزشمندی برای حفظ امنیت و آرامش استان است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به حضور و حمایت مردم در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه عنوان کرد: مردم استان در مقاطع مختلف با حمایت از نظام اسلامی، ولایت و نیروهای خدمتگزار، نقش خود را در دفاع از امنیت کشور به خوبی ایفا کرده‌اند.

رضایی ادامه داد: امنیت پایدار در سراسر کردستان، از نوار مرزی تا مناطق عمقی استان، با اتکا به ظرفیت نیروهای بومی و حمایت مردم برقرار است.

وی با اشاره به گستره ۲۲۷ کیلومتری مرزهای استان گفت: نیروهای مسلح مستقر در کردستان با تکیه بر توان فرزندان این منطقه و پشتیبانی مردم، آمادگی لازم برای مواجهه با تهدیدها و سناریوهای مختلف دشمن را دارند.

اجلاسیه شهدا فرصتی برای انتقال پیام ایثار

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین با تأکید بر استمرار مسیر شهدا بیان کرد: پیروزی‌های به‌دست‌آمده در میدان‌های مختلف، نتیجه ایستادگی مردم و مجاهدت نیروهای مدافع کشور است و فرهنگ مقاومت باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

رضایی در پایان با اشاره به وعده‌های الهی در قرآن کریم، بر تداوم مسیر ایمان و ایستادگی تأکید کرد.

اجلاسیه شهدای شهرستان کامیاران با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا، اقشار مختلف مردم و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

کد مطلب 6947010

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