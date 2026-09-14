به گزارش خبرنگار مهر، پروژه عملی و تشریحی کدرشته‌های هنری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در ۱۰ کدمجموعه‌ امتحانی، منحصراً در شهر تهران و در بازه زمانی اعلام شده، برگزار می شود.

متقاضیان شرکت در آزمون عملی رشته های تحصیلی مجموعه های امتحانی هنر در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که هزینه اعلام علاقمندی را در تاریخ مقرر واریز کرده اند، می توانند برای اطلاع از آزمون های تشریحی، پروژه و سایر مراحل از امروز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ براساس توضیحات مندرج در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

عدم شرکت در مراحل اعلام شده، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته محل های انتخابی مربوط تلقی می شود.

توضیحات کامل پروژه عملی و تشریحی کدرشته‌های هنری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در اینجا درج شده است.

سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ (دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های عملی سال ۱۴۰۵) نیز در سایت سازمان سنجش در اینجا در دسترس قرار دارد.