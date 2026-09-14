به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وقوع رگبارهای موسمی در مناطق جنوب شرق و شرق کشور از روز سه‌شنبه (۲۴ شهریور) هشدار داد.

بر اساس این هشدار، از روز سه‌شنبه در شمال و شرق هرمزگان، نوار شرقی و جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب و جنوب کرمان و ارتفاعات شرقی خراسان جنوبی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در برخی نقاط مستعد، احتمال وقوع گردوخاک و بارش تگرگ وجود دارد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد در پی فعالیت این سامانه، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

بر همین اساس، سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرد از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در سفرهای برون‌شهری احتیاط داشته باشند.

همچنین با توجه به شرایط جوی، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، فعالیت‌های کشاورزی و تفریحی از جمله طبیعت‌گردی ضروری است. سازمان هواشناسی همچنین بر خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات و جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی تأکید کرده است.

این سازمان در پایان نسبت به آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از رگبارهای موسمی، وزش باد شدید و آبگرفتگی معابر توصیه کرد.