به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وقوع رگبارهای موسمی در مناطق جنوب شرق و شرق کشور از روز سهشنبه (۲۴ شهریور) هشدار داد.
بر اساس این هشدار، از روز سهشنبه در شمال و شرق هرمزگان، نوار شرقی و جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب و جنوب کرمان و ارتفاعات شرقی خراسان جنوبی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
همچنین در برخی نقاط مستعد، احتمال وقوع گردوخاک و بارش تگرگ وجود دارد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد در پی فعالیت این سامانه، احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جادهها وجود دارد.
بر همین اساس، سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرد از توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و در سفرهای برونشهری احتیاط داشته باشند.
همچنین با توجه به شرایط جوی، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، فعالیتهای کشاورزی و تفریحی از جمله طبیعتگردی ضروری است. سازمان هواشناسی همچنین بر خودداری از محلولپاشی و سمپاشی باغات و جمعآوری و انتقال محصولات کشاورزی تأکید کرده است.
این سازمان در پایان نسبت به آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از رگبارهای موسمی، وزش باد شدید و آبگرفتگی معابر توصیه کرد.
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