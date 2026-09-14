به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به افزایش جرایم ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و کاهش سن درگیری با این آسیب، مهار این روند نیازمند آگاه‌سازی مستمر، آموزش هدفمند و نقش‌آفرینی مؤثر دستگاه‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی است.

وی افزود: آسیب‌های ناشی از اعتیاد ماهیتی پیچیده و پویا دارد و مقابله با آن نیازمند هم‌افزایی واقعی دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در برخی راهبردهای گذشته است.

قمری با بیان اینکه چرخه مبارزه با مواد مخدر بر سه محور پیشگیری، درمان و مقابله است تصریح کرد: در سال‌های گذشته تمرکز بیشتری بر حوزه مقابله وجود داشته و لازم است پیشگیری و آموزش با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: تدوین پیوست‌های آموزشی و بازدارنده برای مدارس، محلات و کانون‌های جوانان ضروری است و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید با ایجاد هماهنگی و رفع خلأها، از موازی‌کاری و واگذاری مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها جلوگیری کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تاکید کرد: مصوبات نهایی و ابلاغ‌شده این شورا برای دستگاه‌های عضو لازم‌الاجراست و مسائل اجرایی نباید بهانه‌ای برای توقف یا مسکوت ماندن مصوبات باشد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های بازپروری و ساماندهی معتادان متجاهر افزود: استفاده از ظرفیت چند شهرستان و انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌شهرستانی می‌تواند زمینه توسعه مراکز استاندارد ماده ۱۶ را در استان فراهم کند.

قمری بیان کرد: تجربه ساوه نشان داد با هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها می‌توان اقدامات مؤثری برای ساماندهی و بازپروری معتادان متجاهر متناسب با نیازهای جامعه و مطالبات پلیس انجام داد.

وی نسبت به فعالیت عطاری‌های غیرمجاز و عرضه اقلام خارج از ضوابط قانونی هشدار داد و گفت: عطاری‌ها صرفاً مجاز به عرضه گیاهان دارویی استاندارد هستند و با واحدهای متخلف باید برخورد شود.

قمری تصریح کرد: با توجه به تنوع روزافزون مواد مخدر صنعتی و نوین، نظارت بر واحدهای مشکوک به عرضه این اقلام باید تشدید شود و دستگاه‌های مسئول با تشکیل تیم‌های نظارتی و انجام بازرسی‌های هدفمند، با واحدهای متخلف و غیرمجاز بدون اغماض برخورد کنند.

وی افزود: صیانت از سلامت جامعه و بنیان خانواده و پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد، مسئولیتی همگانی است و دستگاه‌های مسئول باید اجرای مستمر وظایف خود را در اولویت قرار دهند.