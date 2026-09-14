به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی بعدازظهر دوشنبه در اجلاسیه شهدای شهرستان کامیاران با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در حفظ هویت و انسجام جامعه اظهار کرد: برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا فرصتی برای بازخوانی آرمان‌هایی است که شهدا برای تحقق آنها از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به وجود ۴۲۰ شهید در این شهرستان افزود: شهدای منطقه در دو جبهه برای دفاع از کشور و انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند؛ بخشی در مقابله با رژیم بعث عراق و استکبار جهانی و گروهی نیز در رویارویی با عناصر وابسته و نیروهای نیابتی دشمن در داخل کشور جان خود را فدا کردند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی ادامه داد: آنچه در وصیت‌نامه‌های شهدا برجسته است، تأکید بر دفاع از اسلام، تبعیت از ولایت، پاسداری از انقلاب و حفظ پیوند و برادری میان مردم است.

رجبی بیان کرد: این توصیه‌ها صرفاً متعلق به دوران دفاع مقدس نیست و در شرایط امروز نیز می‌توان از آنها برای عبور از چالش‌ها و حفظ انسجام اجتماعی بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کنگره‌های شهدا در استان آذربایجان‌غربی گفت: کنگره پیشمرگان مسلمان کرد در سال ۱۳۹۴ با محوریت کردستان و مشارکت آذربایجان‌غربی و کرمانشاه برگزار شد و پس از آن نیز کنگره شهدای استان در سال ۱۳۹۸ برگزار شد و امروز برگزاری سومین کنگره شهدای استان، جلوه دیگری از استمرار مسیر تکریم شهداست.

اقتدار کشور با انسجام مردم حفظ می‌شود

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه دشمن در تلاش است تصویر متفاوتی از توانمندی ایران به افکار عمومی ارائه کند، گفت: حضور مردم در برنامه‌های فرهنگی و مجالس شهدا نشان می‌دهد پیوند جامعه با آرمان‌های انقلاب و شهدا همچنان زنده است.

رجبی افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی، نشست‌های جهاد تبیین و اجتماعات مردمی در شرایط دشوار، بیانگر ظرفیت اجتماعی و روحیه ایستادگی مردم ایران است.

وی تأکید کرد: امروز تقویت همبستگی، هماهنگی و انسجام داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد و جامعه با حفظ وحدت می‌تواند در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان با قدرت بیشتری ایستادگی کند.

رجبی در پایان با قدردانی از مردم و عوامل برگزاری اجلاسیه شهدای شهرستان، استمرار فعالیت‌های فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به نسل‌های جدید را ضروری دانست.