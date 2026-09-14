فرماندار رشت: نانوایان مسئولیت سنگینی در قبال سفره مردم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه در همایش آموزش، تجلیل و توانمندسازی نانوایان شهرستان رشت که با حضور جمعی از مسئولان، فعالان حوزه آرد و نان و نانوایان اظهار کرد: موضوع نان و کیفیت آن همواره یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده در دیدارهای مردمی و جلسات مختلف بوده است.

وی با بیان اینکه در کنار بیان مشکلات باید تلاش نانوایان موفق نیز دیده شود، افزود: اگر کالایی به اندازه نان ارتباط مستقیم با زندگی مردم داشته باشد، طبیعی است که نقاط قوت و ضعف آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار رشت هدف از برگزاری این نشست را ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: برای ایجاد تحول در حوزه نان باید مسائل و مشکلات در کنار یکدیگر بررسی و تجربیات موفق میان نانوایان به اشتراک گذاشته شود.

میرغضنفری نان را فراتر از یک کالای مصرفی دانست و تصریح کرد: نان بخش مهمی از معیشت مردم است و شهروندان از ابتدای روز تا پایان روز با آن سروکار دارند؛ بنابراین کیفیت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر بر کیفیت نان گفت: کیفیت آرد، مهارت نانوا، تجهیزات، شرایط محیطی، کیفیت آب و میزان رطوبت آرد از جمله عواملی هستند که بر کیفیت محصول نهایی تأثیر می‌گذارند.

فرماندار رشت با بیان اینکه دولت برای تأمین آرد یارانه‌ای هزینه‌های قابل توجهی پرداخت می‌کند، افزود: نانوایان باید این مسئولیت را به عنوان یک امانت بپذیرند و برای عرضه نان باکیفیت به مردم تلاش کنند.

وی با قدردانی از تلاش نانوایان در شرایط دشوار کاری اظهار کرد: فعالیت در نانوایی کاری سخت و طاقت‌فرساست و تلاش نانوایان برای تأمین نیاز روزانه مردم ارزشمند است.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان گفت: هدف مدیریت شهرستان تعطیلی نانوایی‌ها نیست و در وهله نخست اصلاح، تذکر و رفع مشکلات دنبال می‌شود، اما در صورت تداوم تخلف و بی‌توجهی به حقوق مردم، برخورد قانونی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی افزود: طی روزهای اخیر برخی واحدهای متخلف پلمب شده‌اند و در صورت ادامه تخلفات، اقدامات قانونی از جمله سلب امتیاز نیز انجام خواهد شد.

فرماندار رشت با اشاره به نقش سامانه نانینو در شفافیت و عدالت در حوزه نان گفت: اجرای این سامانه گام مثبتی در این مسیر بوده، اما همچنان در حوزه نظارت با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که باید برای رفع آنها تلاش شود.

میرغضنفری از نانوایان خواست نسبت به رعایت مسائل بهداشتی، وزن نان، کیفیت پخت، حفظ مجوز و مسئولیت‌پذیری در قبال مردم توجه ویژه داشته باشند.

در این همایش همچنین آموزش‌هایی در زمینه ارتقای کیفیت و کمیت نان، نحوه استفاده از سامانه نانینو، رعایت ضوابط بهداشتی و فعالیت واحدهای نانوایی و راهکارهای افزایش رضایتمندی مردم ارائه شد.

تعدادی از نانوایان نمونه شهرستان رشت نیز تجربیات خود را در زمینه مدیریت واحد نانوایی، ارتقای کیفیت پخت، مشتری‌مداری و رعایت اصول حرفه‌ای با حاضران در میان گذاشتند.

در پایان این مراسم از ۱۰ نانوایی نمونه شهرستان رشت به دلیل عملکرد مطلوب در زمینه کیفیت و کمیت نان، رعایت ضوابط، مشتری‌مداری و جلب رضایت شهروندان تجلیل شد.