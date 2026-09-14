«از حجره تا خاکریز»؛ روایت نقش بازار و اصناف در پشتیبانی از دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «از حجره تا خاکریز» با نگاهی متفاوت به زندگی و ایثار شهدای اصناف و بازاریان در دوران دفاع مقدس، همزمان با هفته دفاع مقدس، هر روز از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

مهدخت نعمت‌زاده تهیه‌کننده مستند «از حجره تا خاکریز» درباره این برنامه توضیح داد: برنامه‌های متعددی درباره شهدای هشت سال دفاع مقدس از رسانه ملی پخش شده است، اما تلاش کردیم در این مستند از زاویه‌ای متفاوت به زندگی شهدا نگاه کنیم؛ زاویه‌ای که نقش بازار، کسبه و اصناف در پشتیبانی از جبهه‌ها را روایت می‌کند.

وی ادامه داد: در دوران جنگ، بخش قابل توجهی از پشتیبانی و هزینه‌های جنگ در پشت جبهه و توسط اصناف و بازاریان تأمین می‌شد و بخشی از این حمایت‌ها مادی و بخشی نیز در قالب ارائه خدمات صنفی به رزمندگان بود. برای نمونه، حاج محرمعلی نظری نانوا و پدر شهید مرتضی نظری، پس از شهادت فرزندش به همراه تیم کاری نانوایی خود راهی پشت جبهه شد و برای رزمندگان نان می‌پخت.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه بسیاری از شهدای دفاع مقدس از میان کسبه و جوانان فعال بازار بودند، اظهار کرد: این جوانان پیش از اعزام به جبهه، عمدتاً در کنار پدران خود در بازار مشغول به کار بودند، اما با آغاز جنگ، از کسب‌وکار، درآمد، زندگی و در نهایت جان خود گذشتند تا از کشور دفاع کنند.

تهیه‌کننده «از حجره تا خاکریز» عنوان کرد: در این مستند عمدتاً با بازماندگان شهدای صنفی گفتگو کرده‌ایم؛ افرادی که همچنان در بازار و در همان کسب‌وکاری فعالیت می‌کنند که شهید، پیش از اعزام به جبهه، در آن مشغول بوده است. «از حجره تا خاکریز» از هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۳ آغاز شد و در ابتدا قرار بود تنها هفت قسمت از آن روی آنتن برود، اما این مسیر با روایت زندگی شهدا ادامه پیدا کرد و طی سه سال همچنان به یاد آنان تولید و پخش شد.

نعمت‌زاده در پایان تأکید کرد: این مستند برشی از رشادت جوانانی است که اگر داوطلبانه راهی جبهه نمی‌شدند، شاید امروز در بازار برای خود نام و جایگاهی داشتند، اما انتخاب آنها، آوازه‌ای ماندگارتر برایشان رقم زد.