به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی بعدازظهر دوشنبه در مراسم توزیع بسته‌های حمایتی آموزشی قرارگاه محله‌محور مسجد سجادیه نکا، با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان در آستانه آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: ابزار امید در اختیار ماست و باید از این ظرفیت برای شاد کردن دل دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه پیشرفت آنان استفاده کنیم.

فرماندار نکا، حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار را بخشی از مسئولیت اجتماعی جامعه دانست و افزود: انفاق و دستگیری از دانش‌آموزان بی‌بضاعت، اقدامی خداپسندانه است و می‌تواند زمینه پیشرفت و آینده‌ای روشن‌تر را برای آنان فراهم کند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های امروز با محوریت مدرسه و دانش‌آموز برگزار شده است، تصریح کرد: توجه به دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی آنان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و همه ظرفیت‌ها باید در این مسیر به میدان بیایند.

داودی با تأکید بر اینکه دولت و خیرین در مسیر تحقق عدالت آموزشی در کنار دانش‌آموزان هستند، خاطرنشان کرد: همه دانش‌آموزان باید زیر چتر حمایت قرار داشته باشند و تلاش شود فرصت‌های برابر آموزشی برای آنان فراهم شود.

وی با اشاره به روزهای منتهی به بازگشایی مدارس گفت: این ایام باید روزهای پرکارتر و پرتلاش‌تری باشد تا در راستای بازگشایی مدارس، شرایط مناسبی برای دانش‌آموزان فراهم کنیم و شرمنده هیچ دانش‌آموزی نباشیم.

انفاق در راه خدا سرمایه‌ای ماندگار برای انسان است

حجت‌الاسلام محمدصادق محمدی لائینی، امام جمعه نکا نیز در این مراسم با سفارش به انفاق در راه خدا، گفت: انسان باید بداند آنچه در راه خدا انفاق می‌کند، برای خودش باقی می‌ماند و از این رو کمک به نیازمندان و انجام کارهای خیر، سرمایه‌ای ماندگار برای انسان است.

وی با تأکید بر اهمیت انفاق و دستگیری از نیازمندان افزود: آنچه انسان در مسیر خیر و رضای الهی هزینه می‌کند، از جمله اعمالی است که آثار و برکات آن برای انسان باقی خواهد ماند.

تداوم اقدامات حمایتی با محوریت مسجد و محله

علی عالمی‌نژاد، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید شیرودی مسجد سجادیه نیز با اشاره به تداوم فعالیت‌های اجتماعی و حمایتی این پایگاه در طول سال، اظهار کرد: رویکرد پایگاه شهید شیرودی در کنار مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی، توجه به مسائل و نیازهای مردم محله و بهره‌گیری از ظرفیت مسجد برای خدمت‌رسانی به خانواده‌های کم‌برخوردار است.

وی افزود: در همین راستا، ۱۵۰ سبد کالای غذایی در سطح محله سجادیه میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده و در حوزه حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیز با راه‌اندازی پویش جمع‌آوری کمک‌های خیرین، تلاش شد بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان کم‌برخوردار تأمین شود.

فرمانده پایگاه مقاومت شهید شیرودی با اشاره به پیش‌بینی تأمین ۱۶۸ کیف مدرسه در آغاز این پویش، تصریح کرد: به برکت همراهی و مشارکت خیرین، این اقدام فراتر از پیش‌بینی اولیه دنبال شد و در نهایت ۳۱۳ کیف و مجموعه‌ای از اقلام و ملزومات آموزشی برای دانش‌آموزان تهیه و توزیع شد.

عالمی‌نژاد خاطرنشان کرد: پیوند ظرفیت مسجد، محله و خیرین می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر و ماندگار در حوزه حمایت اجتماعی باشد و در این مسیر تلاش شد با تمرکز بر دانش‌آموزان کم‌برخوردار، گام‌های مؤثری در راستای تحقق عدالت آموزشی برداشته شود.