به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، ظهر امروز سعد العیدانی استاندار بصره عراق، به همراه جمعی از مدیران اجرایی استانداری بصره و عقیل الخالدی نماینده پارلمان عراق، با علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی، سعید فتاحی رییس سازمان فوتبال و بیژن طاهری مدیر تیم فوتبال استقلال و جمعی از مدیران ارشد این باشگاه دیدار و گفتگو کرد.
استاندار بصره در این دیدار با خوشامدگویی به اعضای کاروان استقلال گفت: برای شهر بصره و مردم این شهر، جای افتخار است که میزبان یکی از باسابقهترین و پرافتخارترین باشگاههای آسیا هستیم. مردم ایران و عراق همواره در کنار یکدیگر بودهاند و این فرصت میتواند زمینه گسترش همکاریهای دو طرف و بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای ورزشی را فراهم کند.
وی همچنین افزود: میزبانی از تیم بزرگ استقلال در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا برای ما مایه افتخار است و از تمام امکانات موجود استفاده خواهیم کرد تا استقلال در بصره احساس تنهایی نکند. تعامل سازنده میان باشگاه استقلال و مدیران اجرایی بصره میتواند این شهر را به خانه دوم استقلال تبدیل کند و ما با تمام توان در کنار این باشگاه خواهیم بود تا شرایط مناسبی برای برگزاری مسابقات فراهم شود.
العیدانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای همکاری میان دو طرف اظهار داشت: حضور استقلال در بصره میتواند فصل تازهای در حوزه توریسم ورزشی میان ایران و عراق ایجاد کند. این شهر آمادگی میزبانی از تیمهای بزرگ را دارد و میتوانیم همکاریهای مشترکی را در حوزه آکادمیها و اردوهای تدارکاتی نیز دنبال کنیم.
در ادامه این دیدار، علی تاجرنیا ضمن قدردانی از میزبانی عراق و شهر بصره از مسابقات استقلال در لیگ نخبگان آسیا گفت: ما بصره را پس از بررسیهای فراوان انتخاب کردیم و یقین داریم همکاری میان دو طرف میتواند منشأ خدمات ارزشمند و مؤثری برای باشگاه استقلال و شهر بصره باشد.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال افزود: همانگونه که شما اشاره کردید، پیوند برادری و دوستی میان ایران و عراق ریشهای دیرینه دارد و برگزاری مسابقات استقلال در بصره میتواند به تحکیم هرچه بیشتر این روابط کمک کند. به نمایندگی از هواداران بزرگ استقلال، از میزبانی گرم شما قدردانی میکنم و خوشحالیم که هواداران ایرانی میتوانند بهراحتی برای حمایت از تیم خود به عراق سفر کنند.
رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال همچنین با تقدیر از فراخوان مردم بصره برای حمایت از آبیپوشان اظهار داشت: امیدواریم این همدلی و اتحاد زمینهساز همکاریهای گستردهتر شود و در کنار مردم عراق، شاهد موفقیتهای روزافزون فوتبال باشگاهی دو کشور در سطح آسیا باشیم. بدون تردید در آینده همکاریهای بیشتری میان باشگاه استقلال و عراق شکل خواهد گرفت.
تاجرنیا در پایان با اشاره به فعالیت باشگاه استقلال در رشتههای مختلف ورزشی گفت: با برنامهریزی مناسب و تعامل سازنده، میتوانیم در آینده شرایط حضور سایر تیمهای ورزشی باشگاه استقلال در بصره را نیز فراهم کنیم تا با برگزاری اردوهای تدارکاتی، از ظرفیتهای ارزشمند این شهر و میهماننوازی مردم آن بهرهمند شویم.
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