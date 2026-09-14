به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت بیثباتی در خلیج فارس موجب خروج حجم قابل توجهی از نفت از بازار جهانی شده و وضعیت بازار انرژی را بهسرعت وخیمتر کرده است.
پسکوف روز دوشنبه گفت حجم عظیمی از نفت از بازار خارج شده است و افزود تنها اختلال در خط لوله نفت شرق به غرب عربستان سعودی بیش از ۴ درصد از عرضه جهانی نفت را از بازار خارج کرده است؛ مسئلهای که به گفته او پیامدهای جدی برای اقتصادهای جهان خواهد داشت.
او همچنین گفت روسیه برای تأمین نیاز بازار داخلی، صادرات فرآوردههای نفتی را ممنوع کرده است، اما پس از تأمین کامل بازار داخلی، لغو این ممنوعیت و بازگشت بخشی از این محصولات به بازار جهانی بررسی خواهد شد.
پسکوف در بخش دیگری از سخنانش از درخواستها برای توقف حملات اوکراین به زیرساختهای اقتصادی غیرنظامی روسیه استقبال کرد و گفت هر کشوری میتواند با استفاده از نفوذ خود بر کییف، این کشور را به انعطاف بیشتر برای پایان دادن به جنگ تشویق کند.
سخنگوی کرملین همچنین اعلام کرد تحولات میدانی بهتدریج برای تحلیلگران غربی روشن میکند که روسیه در حال پیشروی و حرکت مستمر به سمت اهداف خود است. او گفت ولادیمیر پوتین از آمادگی چین و هند برای کمک به تلاشها جهت حلوفصل جنگ اوکراین استقبال کرده است.
پسکوف درباره تصمیم فنلاند برای پیوستن به طرح فرانسه در زمینه ایجاد یک مفهوم پیشرفته بازدارندگی هستهای اظهارنظر نکرد و گفت هنوز جزئیات این طرح را نمیداند. او همچنین گفت گسترش بریکس و نامزدهای جدید عضویت در نشست اخیر این گروه در دهلینو مورد بحث قرار نگرفت و روسیه از تمایل کوبا برای پیوستن به بریکس حمایت میکند.
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