رضایی: استقرار ادارات در بخش امام حسن ضروری است

محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های اداری در این بخش اظهار کرد: سال‌های زیادی از استقرار بخشداری در بخش امام حسن می‌گذرد و طی این مدت، جمعیت و نیازهای مردم به خدمات مختلف اداری و اجرایی افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به بعد مسافت امام حسن تا دیلم، مراجعه مکرر مردم برای دریافت خدمات اداری به مرکز شهرستان، علاوه بر صرف زمان، هزینه‌هایی را نیز به شهروندان تحمیل می‌کند و شایسته است زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.



بخشدار امام حسن ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی در این بخش مستقر بوده‌اند، اما متأسفانه به دلایل مختلف فعالیت آنها متوقف یا تعطیل شده و در حال حاضر ضرورت بازنگری در این وضعیت بیش از گذشته احساس می‌شود.



رضایی با تأکید بر اینکه استقرار ادارات در بخش امام حسن از مطالبات مهم مردم منطقه است، گفت: مردم این بخش حق دارند همانند سایر مناطق از خدمات مناسب و در دسترس دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند و نباید برای انجام امور اداری ساده، مسافت قابل توجهی را تا مرکز شهرستان طی کنند.



وی خاطرنشان کرد: شایسته است ادارات کل استان بوشهر با تدبیر و نگاه ویژه، موضوع استقرار و راه‌اندازی مجدد ادارات و نمایندگی دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز در بخش امام حسن را در دستور کار قرار دهند تا خدمات‌رسانی به مردم این منطقه با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.



بخشدار امام حسن تصریح کرد: تحقق این موضوع علاوه بر کاهش مشکلات و هزینه‌های رفت‌وآمد مردم، می‌تواند نقش مهمی در توسعه متوازن، تقویت زیرساخت‌های اداری و افزایش رضایتمندی عمومی در بخش امام حسن داشته باشد.



رضایی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای بخش، نسبت به استقرار و فعال‌سازی ادارات مورد نیاز در امام حسن اقدام کنند تا مردم منطقه بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در محل سکونتشان دریافت کنند.