  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

رضایی: استقرار ادارات در بخش امام حسن ضروری است

رضایی: استقرار ادارات در بخش امام حسن ضروری است

بوشهر- بخشدار امام حسن بر ضرورت استقرار فعال شدن ادارات و دستگاه های اجرایی در این بخش به منظور ارائه خدمات اداری به مردم در نزدیک‌ترین محل به سکونت آنان تأکید کرد.

محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های اداری در این بخش اظهار کرد: سال‌های زیادی از استقرار بخشداری در بخش امام حسن می‌گذرد و طی این مدت، جمعیت و نیازهای مردم به خدمات مختلف اداری و اجرایی افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به بعد مسافت امام حسن تا دیلم، مراجعه مکرر مردم برای دریافت خدمات اداری به مرکز شهرستان، علاوه بر صرف زمان، هزینه‌هایی را نیز به شهروندان تحمیل می‌کند و شایسته است زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.

بخشدار امام حسن ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی در این بخش مستقر بوده‌اند، اما متأسفانه به دلایل مختلف فعالیت آنها متوقف یا تعطیل شده و در حال حاضر ضرورت بازنگری در این وضعیت بیش از گذشته احساس می‌شود.

رضایی با تأکید بر اینکه استقرار ادارات در بخش امام حسن از مطالبات مهم مردم منطقه است، گفت: مردم این بخش حق دارند همانند سایر مناطق از خدمات مناسب و در دسترس دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند و نباید برای انجام امور اداری ساده، مسافت قابل توجهی را تا مرکز شهرستان طی کنند.

وی خاطرنشان کرد: شایسته است ادارات کل استان بوشهر با تدبیر و نگاه ویژه، موضوع استقرار و راه‌اندازی مجدد ادارات و نمایندگی دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز در بخش امام حسن را در دستور کار قرار دهند تا خدمات‌رسانی به مردم این منطقه با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.

بخشدار امام حسن تصریح کرد: تحقق این موضوع علاوه بر کاهش مشکلات و هزینه‌های رفت‌وآمد مردم، می‌تواند نقش مهمی در توسعه متوازن، تقویت زیرساخت‌های اداری و افزایش رضایتمندی عمومی در بخش امام حسن داشته باشد.

رضایی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای بخش، نسبت به استقرار و فعال‌سازی ادارات مورد نیاز در امام حسن اقدام کنند تا مردم منطقه بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در محل سکونتشان دریافت کنند.

کد مطلب 6947052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها