رفع تنش آبی در روستاهای بخش کلات مورموری در دستور کار قرار گرفت

اسدالله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید ۴۸ ساعته از مناطق مختلف شهرستان، اظهار داشت: نیاز به حفر یک حلقه چاه آب شرب مستقل برای روستاهای کلات مورموری از جمله چشمشیرین وجود دارد.
وی با بیان اینکه اکثر مخازن آب مربوط به سنوات قبل هستند و به دلیل سنگیملاتی بودن، دچار پرت آب و نشتی میشوند، تصریح کرد: توسعه شبکه آب و منبع ذخیره در داخل روستاها ضروری است و باید برای آبرسانی پایدار به روستاییان، اقدامات اساسی انجام شود.
نماینده مردم دهلران در مجلس با اشاره به اینکه خانوادههای بسیاری در این مناطق با مشکل کمبود آب مواجه هستند، خاطرنشان کرد: از مسئولان کشوری خواستار رفع تنش آبی در بسیاری از روستاهای بخش کلات مورموری هستیم و این موضوع باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
چراغی با بیان اینکه در این بازدید، مقرر شد در صورت تأیید پتانسیل آبی و همکاران منطقهای، یک حلقه چاه جدید حفر شود، تصریح کرد: یک دستگاه بیل مکانیکی نیز از اعتبارات تنش آبی برای این بخش اختصاص خواهد یافت تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری پیش برود.
وی در پایان با اشاره به اینکه مقرر شد تپه حمام نیز بازسازی و ظرفیت آن ارتقا یابد، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، تأمین آب پایدار برای روستاییان منطقه است و در صورت همکاری مسئولان محلی، این پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری خواهند رسید و مشکل تنش آبی در این بخش از شهرستان دهلران به طور ریشهای برطرف خواهد شد.
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