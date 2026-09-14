دستگیری عامل تهدید و سوءاستفاده از تصاویر خصوصی جوانان و نوجوانان یزدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستان عمومی و انقلاب یزد، مهدی حسنپور اظهار کرد: در پی رصد مستمر فضای مجازی و وصول گزارشهای مردمی درباره فعالیت یک شبکه از کانالهای تلگرامی با محتوای مجرمانه، دادستانی یزد به موضوع ورود و دستورهای قضایی لازم برای شناسایی و برخورد با عامل یا عاملان این اقدامات صادر کرد.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد کانالی با عنوانی منتسب به دانشگاه یزد ایجاد و با انتشار مطالبی تحت عنوان «افشاگری» اقدام به جذب مخاطب کرده و متعاقباً با مدیریت متهم اصلی، کانالهای دیگری نیز با موضوع افشای اسرار، تصاویر و ویدئوهای خصوصی شهروندان راهاندازی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب یزد تصریح کرد: بر اساس گزارشهای واصله، فعالیت این کانالها با انتشار تصاویر و ویدئوهای خصوصی، تصاویر ساختگی تولیدشده یا دستکاریشده با استفاده از هوش مصنوعی و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی افراد همراه بوده و در مواردی نیز با ارسال محتواهای مجرمانه و تهدید به افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی، موجب ایجاد رعب و وحشت، خدشه به حیثیت و برهم خوردن آرامش روانی جوانان و نوجوانان و سایر شهروندان شده است.
وی ادامه داد: در پی ورود دادستانی یزد و صدور دستور قضایی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی استان یزد با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم اصلی این پرونده را شناسایی و دستگیر کرد.
حسنپور گفت: متهم پس از طی فرآیند قانونی و با تصمیم بازپرس دادسرای یزد، بازداشت و به زندان معرفی و کانال تلگرامی دارای محتوای مجرمانه نیز مسدود شد.
وی تأکید کرد: تحقیقات قضایی و پلیسی درباره علت و انگیزه اقدامات متهم و شناسایی مرتبطین احتمالی وی در داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
هشدار به شهروندان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در رابطه با مخاطرات فضای مجازی به شهروندان هشدار داد و گفت: به شهروندان توصیه میشود از ارسال، ذخیره و انتشار تصاویر، ویدئوهای شخصی و اطلاعات خصوصی و اسرار خود در فضای مجازی، بهویژه برای افراد ناشناس یا کانالها و صفحات فاقد هویت مشخص، جداً خودداری کنند؛ چراکه فضای مجازی در هیچ شرایطی بستر کاملاً امنی برای بارگذاری و نگهداری چنین اطلاعاتی نیست.
وی افزود: همچنین با توجه به پیشرفت فناوریهای نوین و امکان تولید و تغییر تصاویر و ویدئوها با استفاده از هوش مصنوعی، شهروندان از بازنشر مطالب و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی بدون احراز صحت و اصالت آنها خودداری کرده و مشاهدات و محتواهای منتشرشده در این فضا را مبنای قضاوت، تصمیمگیری یا اقدام علیه دیگران قرار ندهند.
حسنپور تأکید کرد: در صورت مواجهه شهروندان با موارد مشابه از جمله تهدید، سوءاستفاده، انتشار یا تهدید به انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی، توصیه میشود بدون هرگونه اقدام شخصی یا مواجهه مستقیم با متهم یا متهمان، موضوع را در اسرع وقت از طریق پلیس ۱۱۰ یا مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند تا موضوع از طریق مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
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