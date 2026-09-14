به گزارش خبرگزاری مهر از بانک مرکزی، حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول‌شویی شبکه بانکی کشور با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک، از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک‌ها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانک‌ها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.

آذرگون درخصوص میزان و نحوه رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور گفت: در شرایط کنونی، لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر، فعالانه‌تر اقدام کند.

این مسئول بانک مرکزی با تاکید بر شناسایی و مسدودسازی حساب های اجاره‌ای در مناطق مختلف کشور، بیان داشت: بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد برخی افراد برای پولشویی‌ حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی هم داشته‌اند که این امر در سامانه های شبکه بانکی و بانک مرکزی به راحتی قابل شناسایی و پیگیری است.

آذرگون با اشاره به تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر رسیدگی به تخلفات مربوط به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، رسیدگی به این دسته از تخلفات با جدیّت در مراجع قضایی و هیئت‌های انتظامی مربوطه پیگیری خواهد شود. همچنین چنانچه بانکی در این زمینه کم‌کاری داشته باشد حتماً برای آن بانک و مسئولان آن، جرم ترک فعل لحاظ خواهد شد.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئول اصلی پیاده‌سازی و اجرای قواعد و مقررات مبارزه با پولشویی، مدیرعامل، اعضای هیئت عامل و هیئت مدیره بانک‌ها هستند، گفت: رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، فقط محدود به واحد مبارزه با پولشویی بانک‌ها نیست بلکه تمام بدنۀ بانک مکلف و موظف است که این الزامات و مقررات را رعایت کند.

وی با بیان اینکه واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها، «سپرهای ایمنی یک بانک» هستند، بیان داشت: واحد مبارزه با پولشویی بانک، دیوار حائل اصلی آن بانک است که باید از ورود هرگونه منابع حاشیه‌دار و آلوده جلوگیری کند. در این زمینه توصیه ها، تاکیدات و مکاتبات لازم از سوی بانک مرکزی با شبکه بانکی انجام شده است و در صورت عدم رعایت این موارد حتماً از طریق مراجع قضایی پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

آذرگون در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: این مقررات باید توسط تمام بخش های یک بانک از شعب تا مدیریت‌های ستادی مورد توجه باشد. در این زمینه چنانچه فردی در یک بانک، مظنون به پولشویی باشد باید در اسرع وقت تمام حساب های فرد در تمام شبکه بانکی محدود شود.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: برای شعب بانکی پرریسک باید «بازرسی های ویژه» انجام شود تا چنانچه کوتاهی از جانب مسئولان شعب صورت گرفته باشد، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.