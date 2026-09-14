ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در آینده نه چندان دور، از هر دو دبیرستان دولتی، یکی قطعاً به هنرستان تبدیل خواهد شد، اظهار داشت: این رویکرد با هدف تأمین نیروی ماهر و متخصص برای بازار کار طراحی شده است.
وی با بیان اینکه توسعه رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش، در اولویت برنامههای آموزش و پرورش قرار دارد، تصریح کرد: استان ایلام نیز بر اساس جمعیت دانشآموزی، برنامهریزی لازم را برای توسعه این رشتهها انجام داده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه در این راستا، تجهیز هنرستانهای موجود و ایجاد کارگاههای جدید در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: هدایت تحصیلی دانشآموزان بر اساس توانمندیها و علایق آنان انجام میشود.
زینیوند با بیان اینکه ظرفیتها بر اساس نیازهای آینده کشور و استان مدیریت میشود، گفت: دانشآموزان با آگاهی از فرصتهای شغلی موجود در رشتههای فنی، میتوانند مسیر تحصیلی مناسب خود را انتخاب کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه آموزشهای مهارتی، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید دارد، خاطرنشان کرد: با همکاری صنایع و دستگاههای اجرایی، زمینه برای جذب فارغالتحصیلان هنرستانها در بازار کار فراهم خواهد شد؛ این رویکرد، گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در نیروی انسانی متخصص محسوب میشود.
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