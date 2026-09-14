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کد مطلب 6947080
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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

بقایی: فضاسازی درباره روابط ایران، التهاب‌آفرینی است

بقایی: فضاسازی درباره روابط ایران، التهاب‌آفرینی است

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فضاسازی راجع به روابط ایران و دیگر کشورها در راستای التهاب آفرینی است.

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