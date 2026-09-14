دریافت 4 MB کد مطلب 6947080 https://mehrnews.com/x3d4r9 ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶ کد مطلب 6947080 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶ بقایی: فضاسازی درباره روابط ایران، التهابآفرینی است بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فضاسازی راجع به روابط ایران و دیگر کشورها در راستای التهاب آفرینی است. کپی شد مطالب مرتبط علت به تعویق افتادن نشست عمان چه بود؟ کاردار اتریش به وزارت خارجه فراخوانده شد عراقچی به چین می رود بقایی: مشکل ایران و آمریکا میانجی نیست بقایی: زیر دریایی آمریکا غنیمت است برچسبها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا
نظر شما