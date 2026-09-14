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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

نظارت بر بازار نوشت افزار تا بازگشایی مدارس در ایلام ادامه دارد

نظارت بر بازار نوشت افزار تا بازگشایی مدارس در ایلام ادامه دارد

ایلام- فرماندار ایلام گفت: نظارت بر بازار نوشت افزار تا بازگشایی مدارس در ایلام ادامه دارد.

احسان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نظارت بر قیمت‌ها و نحوه عرضه نوشت‌افزار و کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان از یک هفته قبل آغاز شده، اظهار داشت: در این نظارت‌ها، قیمت‌های فروش بررسی می‌شود و خوشبختانه جنس‌ها به وفور در بازار موجود است.

وی با بیان اینکه اکثر فروشگاه‌ها برچسب قیمت دارند و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: هدف از این طرح، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی در آستانه بازگشایی مدارس است.

فرماندار ایلام با اشاره به اینکه نظارت‌ها به صورت جدی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه آرامش بازار در ایام بازگشایی مدارس، از اولویت‌های اصلی مسئولان استان است، گفت: با همکاری اصناف و دستگاه‌های نظارتی، تلاش می‌شود تا خانواده‌ها بدون دغدغه لوازم مورد نیاز فرزندانشان را تهیه کنند.

کد مطلب 6947087

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