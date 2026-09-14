امام جمعه موقت جیرفت: دستگاه قضا، خاری در چشم دشمنان انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روحالله اکبرینیا، ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه دادستان جیرفت، جایگاه قضاوت را نه یک مقام دنیوی، بلکه امانتی الهی و جایگاهی قدسی برشمرد و با استناد به آیات نورانی کلامالله مجید، اظهارداشت: قضاوت نخستین صفت الهی است و در تاریخ بشریت، انبیا و معصومین (ع) پرچمداران این امر خطیر بودهاند؛ بنابراین، قاضی بودن به معنای گام نهادن در مسیر نبوی و ممارست در کار خدایی است.
امام جمعه موقت جیرفت با تأکید بر سختی و ظرافتهای این مسئولیت بزرگ افزود: جایگاه قضاوت نیازمند آمیختگی علم، ایمان و تقوا است و قاضی باید با تکیه بر دانش حقوقی و مشی الهی، عدالت را که گوهر گمشده بشر است، در جامعه متبلور سازد.
وی گفت: این مسیر، راهی است که تنها نخبگان متعهد و متواضع جرأت گام نهادن در آن را دارند؛ چرا که تواضع، کلید ورود به بهشت و از ضروریات اخلاقی برای قضاوت است.
اکبرینیا، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را نهادی انقلابی و تمامعیار خواند و افزود: استواری دستگاه قضا در اجرای عدالت، آن را به خاری در چشم دشمنان نظام تبدیل کرده است.
وی هجمههای بیامان معاندان علیه این نهاد را نشانی آشکار بر توفیق و عملکرد موفق دستگاه قضایی در پاسداری از حریم قانون و شریعت دانست و گفت: این دشمنیها ثابت میکند که فرزندان انقلاب در سنگر عدالت، مسیر را درست پیمودهاند و بر مدار حق حرکت میکنند.
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