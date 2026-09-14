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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

تأکید فرماندار رودان بر اجرای مصوبات شورای ترافیک

تأکید فرماندار رودان بر اجرای مصوبات شورای ترافیک

رودان- فرماندار رودان بر اجرای جدی مصوبات شورای ترافیک و افزایش اقدامات فرهنگی و ایمنی برای کاهش حوادث رانندگی در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی در نشست شورای ترافیک شهرستان رودان اظهار کرد: مصوبات شورای ترافیک با جان و سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد و تصمیمات مهم و حساسی در این نشست‌ها اتخاذ می‌شود.

وی افزود: پلیس، راهداری، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با تمام توان در راستای ایمن‌سازی و آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز شهرستان اقدام کنند.

فرماندار رودان همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و این فرهنگ در روستاها، محلات و محل‌های تجمع مردم ترویج شود.

وی در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس، اظهار کرد: شوق بازگشایی مدارس در میان مدیران و کادر آموزشی وجود دارد و همه دستگاه‌ها پیگیر هستند تا زیرساخت‌ها و الزامات لازم برای آغاز سال تحصیلی فراهم شود.

فرماندار رودان در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست مصوبات شورای ترافیک را به‌صورت جدی پیگیری و اجرا کنند و در راستای کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و پیشگیری از حوادث رانندگی تلاش بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 6947098

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