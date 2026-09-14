به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ نشست خبری معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم برای تشریح برنامه‌های این معاونت در تببین اهداف رویداد بین‌المللی روز ملی روستا و عشایر و نیز رونمایی از پوستر ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر در محل این معاونت برگزار شد.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با تأکید بر اهمیت رویکرد «حل‌مسئله‌محور» در برنامه‌های توسعه‌ای، از برگزاری نمایشگاه توسعه روستایی به عنوان یک پلتفرم ملی برای هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و بخش‌های مردمی خبر داد.

حسین‌زاده با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز دوره‌های گذشته این نمایشگاه، حتی در شرایط سخت و محدودیت‌های سال‌های قبل، تصریح کرد: هر اقدامی که به امیدآفرینی در کشور کمک کند، یک مسئولیت اجتماعی است. ما امسال با نگاهی متفاوت، دبیرخانه دائمی ستاد ملی توسعه روستایی را در این معاونت مستقر کرده‌ایم تا توسعه روستاها از یک موضوع صرفاً بخشی، به یک «کلان‌مسئله ملی» تبدیل شود.

معاون رئیس‌جمهور در تشریح اهداف نمایشگاه امسال اظهار کرد: این رویداد قرار نیست جایگزین سیاست‌های کلان توسعه شود، بلکه به عنوان یک پلتفرمِ توسعه‌بخش و تسهیل‌گر عمل می‌کند. توسعه روستایی نیازمند هم‌افزایی تمام بازیگران اعم از دستگاه‌های حاکمیتی، نهادهای اجرایی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) است. خسرانِ ناشی از فقدان مشارکت هر یک از این اضلاع، به کل کشور بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه نگاه این معاونت، «مداخله‌گرانه صرف» نیست، افزود: نوع مداخله ما در توسعه مناطق روستایی و عشایری باید مبتنی بر هماهنگی، هم‌افزایی و همبستگی ملی باشد تا در نهایت به تقویت تاب‌آوری، حفظ سرمایه‌های اجتماعی و حفاظت از منابع طبیعی منجر شود.

غرفه حکمرانی؛ پل ارتباطی حاکمیت و مردم

حسین‌زاده از ایجاد «غرفه حکمرانی» در نمایشگاه پیش‌رو خبر داد و گفت: از تمامی دستگاه‌های اجرایی دعوت می‌کنیم ظرفیت‌ها و دستاوردهای خود در زمینه محرومیت‌زدایی و توسعه پایدار را در این غرفه به نمایش بگذارند. هدف ما این است که بازدیدکنندگان با روش‌های علمی و عملیاتی برای حل چالش‌های مناطق کم‌برخوردار آشنا شوند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به چالش‌های جدی تولیدکنندگان روستایی و عشایری، به دو مسئله محوری «نقص در زنجیره عرضه» و «ضعف در بسته‌بندی و برندینگ» اشاره کرد و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان ما در انتهای زنجیره ارزش، به دلیل نبود ارتباط مستقیم با بازار، دچار مشکل هستند. نمایشگاه امسال محل تلاقی تولیدکنندگان و تجار خواهد بود تا از مرحله تولید تا عرضه، به یک مدل تعاملی و سودآور برسند.

وی با اشاره به ضعف موجود در حوزه استانداردسازی، بازاریابی دیجیتال و مدیریت برند برای کارگاه‌های کوچک روستایی، تصریح کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی ۴ روزه در حاشیه نمایشگاه با هدف ارتقای دانش مدیریت کسب‌وکارهای روستایی و کاهش شکاف تکنولوژیک میان مناطق توسعه‌یافته و کم‌برخوردار طراحی شده است. ما به دنبال تدوین یک مانیفست ملی برای توانمندسازی اقتصادی روستاها هستیم تا با فناوری‌های متناسب با نیازهای هر اقلیم، مسیر توسعه پایدار روستایی هموارتر شود.

حسین‌زاده با اشاره به ضرورت عبور از روش‌های سنتی در توسعه، عنوان کرد: نمایشگاه امسال به‌طور ویژه بر فناوری و نوآوری متمرکز است. هدف اصلی ما ایجاد پیوند ارگانیک میان مسائل و چالش‌های محلی مناطق روستایی با پارک‌های فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان است تا بتوانیم راهکارهای علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی کنیم.

توسعه مراکز فناوری در ۷ استان

معاون رئیس‌جمهور از گام‌های عملیاتی برای استقرار زیرساخت‌های فناورانه در کشور خبر داد و افزود: یکی از دستاوردهای ملموس ما در این دوره، حضور مراکز فناوری روستایی است که در ۷ استان کشور راه‌اندازی شده‌اند. این مراکز با حضور فعال خود در نمایشگاه، بستر عملیاتیِ اتصالِ ظرفیت‌های دانش‌بنیان به زیست‌بوم روستایی را فراهم خواهند کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی و حمایت از ایده‌های نوآورانه گفت: صندوق‌های پژوهش و فناوری در نمایشگاه پیش‌رو فعالیت بسیار جدی و ویژه‌ای خواهند داشت. هم‌افزایی میان نهادهای علمی، شرکت‌های فناور و ابزارهای مالی (صندوق‌ها)، کلید دستیابی به «بلوغ واقعی» در حوزه فناورانه‌های توسعه روستایی است.

وی گفت: این رویکرد، فراتر از یک نمایشگاه صرف است؛ ما به دنبال ایجاد یک شبکه پایدار از نوآوری هستیم که در آن دانشِ مراکز علمی، به ابزاری برای حل مسئله در دستِ روستاییان و عشایر عزیز تبدیل شود و توسعه‌ای مبتنی بر علم و فناوری را در مناطق کم‌برخوردار رقم بزند.

«مدیریت ریسک» و «حذف واسطه‌ها» در زنجیره ارزش روستایی

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با تأکید بر اینکه فضای نمایشگاه امسال باید به «شبکه‌ای از تعاملات برد-برد» میان مردم و حاکمیت تبدیل شود، از برپایی نشست‌های تخصصی شبکه‌سازی میان تشکل‌های مردمی، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی خبر داد.

حسین‌زاده با اعلام حمایت از تمامی گروه‌های مردم‌نهاد، به ویژه فعالان مناطق کم‌برخوردار گفت: من امروز رسماً اعلام می‌کنم که فضای نمایشگاه، عرصه‌ای برای حضور همه است؛ از انجمن‌های مردم‌نهادی که در استان سیستان و بلوچستان با کمترین امکانات در حال آموزش و فعالیت هستند، تا تمامی نهادهای محرومیت‌زدایی. هدف ما گسترش این فضا به نفع تولیدکننده واقعی است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های جدی کسب‌وکارهای خرد در دسترسی به تسهیلات گفت: متأسفانه بخشی از نهادهای مالی ما هنوز سرمایه‌گذاری در مقیاس خرد را به درستی هدف‌گذاری نکرده‌اند. ما در نمایشگاه امسال برای از بین بردن محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی و ارائه مشاوره‌های قانونی در حوزه ابزارهای تأمین سرمایه، برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده‌ایم.

وی با تأکید بر اصلاح زنجیره لجستیک افزود: نبود زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری و بسته‌بندی، باعث می‌شود محصول تولیدی روستایی به جای سودآوری برای تولیدکننده، نصیب واسطه‌ها شود. گاهی تولیدکننده تنها ۵ تا ۱۰ درصد سود می‌برد، در حالی که واسطه با تکیه بر ضعف لجستیکی، بخش عمده سود را برداشت می‌کند. ما در این نمایشگاه به صورت تخصصی خدمات لجستیکی و زنجیره بسته‌بندی را معرفی خواهیم کرد و از تمام فعالان دلسوز این حوزه دعوت می‌کنیم تا با حضور خود، به این زنجیره کمک کنند.

راه‌اندازی «میز مدیریت ریسک» و کارگاه‌های تخصصی برندینگ

حسین‌زاده به «میز مدیریت ریسک» برای کسب‌وکارهای روستایی و عشایری اشاره و تصریح کرد: با توجه به مخاطرات اقتصادی و تولیدی که معیشت روستاییان را تهدید می‌کند، همکاران من در نمایشگاه امسال با ارائه دوره‌های آموزشی ابزارهای کاهش آسیب‌پذیری، در کنار تولیدکنندگان خواهند بود تا سطح تاب‌آوری مشاغل آن‌ها افزایش یابد.

معاون رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به ضعف مشهود در «هویت بصری» محصولات بومی گفت: یکی از ضعف‌های اصلی، ناتوانی در ارائه متناسب با استانداردهای بازارهای کلان‌شهر است. از همین رو، کارگاه‌های تخصصی برندینگ و طراحی بسته‌بندی در حاشیه نمایشگاه برگزار می‌شود تا تولیدکنندگان ما بیاموزند چگونه با استفاده از بسته‌بندی شکیل و هویت بصری قوی، در بازارهای رقابتی حضور مؤثری داشته باشند.