شهردار کرمان: مدیریت شهری امروز نیازمند ارتباط موثر با رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی، ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه اولین رویداد «هم روایت _ رسانه و شهر در کنار هم» گفت: امروز مدیریت شهری، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتباط موثر، شفاف و دوطرفه با رسانه است.
وی افزود: با همکاری رسانهها گوشهای از تلاش همکاران بنده به تصویر کشیده شده است.
وی، با اشاره به حضور شبانهروزی مدیران و کارگران شهرداری در آبادانی شهر کرمان اظهار داشت: دوره گذر از روشهای سنتی فرارسیده و حکمرانی شهری بهینه، تغییر مثبت در اجرای فرایندهاست.
تویسرکانی، با بیان اینکه شهر فقط ساختمان و خیابان و ترافیک نیست، گفت: شهرها جامعهای زنده هستند که باید با مشارکت شهروندان و رسانهها راهبری شده و به هدف اصلی نائل شود.
به گفته وی، اعتماد، سرمایه اصلی مدیران شهری است و رسانهها نیز پلهای اصلی هستند که اقدامات شهرداری را به اطلاع شهروندان رسانده و بازخوردهای شهروندان را به ما منتقل میکنند.
شهردار کرمان افتتاح رویداد «همروایت _ رسانه و شهر در کنار هم» را متمرکز با مقوله آموزش عنوان کرد و گفت: قصد داریم با استفاده از روشها و سبکهای نوین با مردم ارتباط برقرار کرده و مشارکت آنان را در حکمرانی شهری جلب کنیم.
تویسرکانی، با بیان اینکه در دوره مسئولیت، تلاش کردیم که به اصحاب رسانه بگوییم، این دوستان را در مقابل خود نمی بینیم.
وی، با اشاره به برگزاری شش نشست خبری با اصحاب رسانه کرمان، افزود: در این نشستها بازخوردها را دریافتیم چراکه معتقدیم رسانهها چشم و گوش مدیریت شهری هستند.
در ادامه سیدعلی خوشنظر، مشاور شهردار در امور اجتماعی مردمپایه، با اشاره به رویداد «همروایت _ رسانه و شهر در کنار هم»، و «اگه یه روز شهردار بودم»، گفت: ایدهای که در این رویدادها تجلی یافت، ناظر بر اهمیتی است که مدیریت شهرداری کرمان به مشارکتهای مردمی و محلهای میدهد و تلاش میکند از طریق خرد جمعی استفاده کند.
نایبرئیس انجمن متخصصان روابط عمومی و استاد حوزه ارتباطات در دانشگاه نیز، با بیان اینکه روابط عمومیها مظلومترین گروه کاری سازمانها هستند، چراکه برای اطلاعرسانی درباره فعالیتها و خدمات همکاران خود، شبانهروزی تلاش میکنند اما خودشان دیده نمیشوند.
قربانعلی تنگشیر، تابآوری در شرایط جنگی را مهم دانست و افزود : گفتوگو عامل موثری در ارتباطات اجتماعی، سیاسی و خانوادگی است.
به گفته وی، اعتماد جمعی و اعتبار اجتماعی بخشی از فعالیتهای روزمره است و مسئول خوب باید این اعتماد و اعتبار را به دست آورد.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شهرداری کرمان، با خیرمقدمگویی به حاضران، از حضور اساتید و پیشکسوتان حوزه رسانه و ارتباطات در رویداد «همروایت _ رسانه و شهر در کنار هم» قدردانی کرد و گفت: رسانهها تنها ناطران بیرونی شهرداری نیستند بلکه بازوان شهرداری در آبادانی و توسعه شهری کرمان هستند.
مصطفی مرادی، با اشاره به حضور نوجوانان پرسشگر در این رویداد، و رونمایی از پوستر برنامه «اگه یه روز شهردار بودم»، افزود: با برگزاری کارگاههای آموزشی برای نوجوانان مطالبهگر و برنامهریزی برای شهروندان دغدغهمند، فعال و جوان تلاش خواهیم کرد که شهروندان را، بهویژه شهروندان جوان را برای مشارکت موثر در مدیریت شهری، دعوت کنیم.
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