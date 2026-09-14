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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

آتش‌سوزی در ارتفاعات کبیرکوه دره‌شهر؛ ۵۰ هکتار در آتش سوخت

آتش‌سوزی در ارتفاعات کبیرکوه دره‌شهر؛ ۵۰ هکتار در آتش سوخت

ایلام- بخشدار ماژین گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، گستره آتش‌سوزی در ارتفاعات کوه‌های این بخش واقع در کبیرکوه دره‌شهر، حدود ۵۰ هکتار برآورد شده است.

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این آتش‌سوزی در منطقه‌ای صعب‌العبور و دور از دسترس رخ داده اظهار داشت: فاصله زیاد و شرایط دشوار مسیر، روند اعزام نیرو و تجهیزات اطفای حریق را با کندی مواجه کرده و همین موضوع، مهار آتش را دشوارتر ساخته است.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران استان هماهنگی‌های لازم را برای اعزام بالگرد و انتقال نیرو و تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق انجام داده، تصریح کرد: تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های هوایی، روند مهار آتش در این منطقه تسریع شود.

بخشدار ماژین با اشاره به اینکه نیروهای منابع طبیعی و گروه‌های مردمی پس از حدود پنج ساعت توانستند خود را به محل آتش‌سوزی برسانند، خاطرنشان کرد: این نیروها هم‌اکنون در حال اطفای حریق هستند و عملیات مهار آتش ادامه دارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پوشش گیاهی و جنگل‌های ارتفاعات کبیرکوه، سرمایه طبیعی ارزشمند استان محسوب می‌شود، گفت: با همکاری نیروهای امدادی، منابع طبیعی و اهالی منطقه، تلاش می‌شود آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شود و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری به عمل آید.

کد مطلب 6947112

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