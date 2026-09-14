علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این آتش‌سوزی در منطقه‌ای صعب‌العبور و دور از دسترس رخ داده اظهار داشت: فاصله زیاد و شرایط دشوار مسیر، روند اعزام نیرو و تجهیزات اطفای حریق را با کندی مواجه کرده و همین موضوع، مهار آتش را دشوارتر ساخته است.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران استان هماهنگی‌های لازم را برای اعزام بالگرد و انتقال نیرو و تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق انجام داده، تصریح کرد: تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های هوایی، روند مهار آتش در این منطقه تسریع شود.

بخشدار ماژین با اشاره به اینکه نیروهای منابع طبیعی و گروه‌های مردمی پس از حدود پنج ساعت توانستند خود را به محل آتش‌سوزی برسانند، خاطرنشان کرد: این نیروها هم‌اکنون در حال اطفای حریق هستند و عملیات مهار آتش ادامه دارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پوشش گیاهی و جنگل‌های ارتفاعات کبیرکوه، سرمایه طبیعی ارزشمند استان محسوب می‌شود، گفت: با همکاری نیروهای امدادی، منابع طبیعی و اهالی منطقه، تلاش می‌شود آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شود و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری به عمل آید.