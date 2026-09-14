اتریش با لغو روادید «محمد اسلامی» موافقت‌ نامه مقر آژانس را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، لغو روادید «محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از سوی اتریش را نقض تعهدات این کشور در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست و تلاش‌های انگلیس، فرانسه و آلمان برای فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را نیز فاقد اعتبار حقوقی خواند.

اولیانوف در جریان هفتادمین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تصمیم مقام‌های اتریش برای لغو روادید «محمد اسلامی» جهت شرکت در این نشست را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

اولیانوف گفت کشورهای غربی کارزار «بی‌قانونی روادیدی» را برای تسویه‌حساب با کشورهایی که مورد قبول آنها نیستند، به راه انداخته‌اند.

نماینده دائم روسیه در وین تأکید کرد اتریش با این اقدام، تعهدات خود در توافق مربوط به استقرار مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به‌طور آشکار نقض کرده است و مقام‌های این کشور مبنای واقعی برای جلوگیری از ورود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نداشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تلاش‌های انگلیس، فرانسه و آلمان برای فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را از نظر حقوقی «بی‌اعتبار» دانست.

اولیانوف با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد که مفاد این قطعنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافته و از این رو تلاش کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌ها فاقد مبنای حقوقی است.