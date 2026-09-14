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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

اولویت حوزه سلامت ارتقای خدمات درمانی در مناطق کم‌برخوردار است

اولویت حوزه سلامت ارتقای خدمات درمانی در مناطق کم‌برخوردار است

همدان- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: حضور نظام سلامت همواره در کنار مردم تعریف می‌شود و بر همین اساس تمرکز بر ارتقای کمی و کیفی خدمات در مناطق کم‌برخوردار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی عصر دوشنبه در آیین افتتاح این بخش درمانی با قدردانی از اقدام خیرخواهانه واقف مجموعه و همکاری هیئت‌مدیره درمانگاه مهدیه، اظهار کرد: حضور نظام سلامت همواره در بطن جامعه و در کنار مردم تعریف می‌شود و بر همین اساس تمرکز بر ارتقای کمی و کیفی خدمات در مناطق کم‌برخوردار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های تشخیصی افزود: تجهیز مراکز درمانی به دستگاه‌های استاندارد و روزآمد گامی اساسی در راستای تحقق عدالت در سلامت است و مانع از سرگردانی و مراجعات مکرر بیماران به مراکز دوردست می‌شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان نقش خیران و واقفان را در پیشبرد اهداف بهداشتی و درمانی تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: مشارکت نیک‌اندیشان در حوزه سلامت، شتاب‌بخش توسعه فضاهای تشخیصی و زمینه‌ساز ارتقای سطح درمان جامعه است.

کلوندی ادامه داد: راه‌اندازی این بخش و آغاز فعالیت تجهیزات جدید رادیولوژی شرایط را برای بهره‌مندی مطلوب‌تر اهالی این منطقه از خدمات تشخیصی تخصصی فراهم سازد.

کد مطلب 6947121

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