به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان سمنان، با اشاره به اهمیت تبیین ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای معرفی ایثارگری های رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان است.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: برنامه‌های این هفته باید متنوع، خلاقانه و اثرگذار باشد و متناسب با گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه نسل جوان، طراحی و اجرا شود.

فرماندار سمنان بهره‌گیری از ظرفیت مردم، رسانه‌ها، فضای مجازی و نخبگان را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ضروری دانست و افزود: کمیته‌های زیرمجموعه ستاد باید روند اجرای برنامه‌ها را به صورت مستمر گزارش دهند تا هماهنگی لازم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم‌ها انجام شود.

صمیمیان با تأکید بر آمادگی فرمانداری برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های موجود باید به شکلی هدفمند به یک جریان ماندگار فرهنگی تبدیل شود و برنامه‌های هفته دفاع مقدس اثر خود را فراتر از ایام این مناسبت نشان دهد.

وی همچنین انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل‌های آینده را ضروری دانست و تصریح کرد: باید با استفاده از همه ظرفیت‌های شهرستان، یاد و خاطره شهدا و رزمندگان گرامی داشته شده و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تداوم یابد.