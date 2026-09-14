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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

آبرسانی هلال‌احمر به روستاهای تشنه بیارجمند؛ ۶۰ تانکر آب توزیع شد

آبرسانی هلال‌احمر به روستاهای تشنه بیارجمند؛ ۶۰ تانکر آب توزیع شد

شاهرود- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از آبرسانی به روستاهای تشنه بیارجمند در طرح صلح آبی خبر داد و گفت: ۶۰ تانکر آب میان خانواده‌های ساکن این روستاها توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل هلال احمر استان سمنان با اشاره به اجرای طرح «صلح آبی» در منطقه بیارجمند اظهار کرد: در پی تشدید تنش آبی و کمبود منابع آب شرب، ۶۰ تانکر ۲۰۰ لیتری میان خانوارهای روستاهای جعفرآباد، تغمر، وهل، کلاغزیلی، تجور و نووه توزیع شد.

وی ادامه داد: آب نخستین نیاز کرامت انسانی است و جمعیت هلال‌احمر خود را موظف می‌داند در شرایط دشوار اقلیمی در کنار مردم مناطق محروم حضور داشته باشد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه طرح صلح آبی تنها به آبرسانی موقت محدود نمی‌شود، توضیح داد: این طرح با هدف حمایت از مردم مناطق درگیر تنش آبی و تا زمان رفع کامل مشکلات ادامه خواهد داشت.

درخشان همچنین از اجرای اردوی دو روزه «نذر خدمت ۹» در این مناطق خبر داد و بیان کرد: در این اردو با همکاری کمیته امداد، خدماتی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان در روستاهای جعفرآباد، تغمر، وهل، کلاغزیلی، تجور، نهر و نووه ارائه شد.

وی ادامه داد: این خدمات علاوه بر آبرسانی، حمایت‌های معیشتی از خانوارهای مناطق کم برخوردار را نیز شامل شده است.

درخشان تأکید کرد: امدادرسانی و تأمین آب برای مناطق متأثر از تنش آبی بدون وقفه ادامه خواهد داشت و هلال‌احمر تا رفع مشکل در کنار مردم این مناطق خواهد بود.

کد مطلب 6947134

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