به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مهدی حیدری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بر تسریع در معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان و جذب سرمایهگذاران خارجی برای اجرای طرحهای اولویتدار تأکید کرد.
در این نشست که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل و معاون امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه نیز حضور داشتند، فرصتهای سرمایهگذاری پیشامکانسنجیشده استان و ۱۰۰ بسته سرمایهگذاری بینام آماده ارائه به سرمایهگذاران مورد بررسی قرار گرفت.
حبیبی با تشریح ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی کرمانشاه اظهار کرد: فرصتهای سرمایهگذاری استان باید به صورت هدفمند به سرمایهگذاران خارجی معرفی شود و از ظرفیتهای سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای تسهیل فرآیند جذب سرمایه استفاده شود.
وی افزود: بستههای سرمایهگذاری کرمانشاه باید با اطلاعات دقیق، جامع و قابل ارائه به سرمایهگذاران بینالمللی معرفی شوند تا زمینه تصمیمگیری و ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به طرحهای استان فراهم شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز در این دیدار دستور داد فرصتها و بستههای سرمایهگذاری استان کرمانشاه به صورت ویژه در سامانه سازمان بارگذاری و برای جذب سرمایهگذاران خارجی معرفی شود.
مهدی حیدری بر بارگذاری اطلاعات کامل فرصتها و بستههای سرمایهگذاری کرمانشاه در سامانه جامع سرمایهگذاری خارجی به زبانهای انگلیسی و عربی تأکید کرد تا ظرفیتهای استان در دسترس سرمایهگذاران خارجی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کرمانشاه، بر همکاری سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای تسهیل فرآیند تأمین مالی و جذب سرمایه برای طرحهای بزرگ استان تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع تأمین مالی پروژه پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه از طریق فاینانس و خطوط اعتباری با حضور مدیرعامل این شرکت بررسی و راهکارهای تأمین مالی این طرح مورد گفتوگو قرار گرفت.
حسن رستمزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز در حاشیه این دیدار با اشاره به نتایج نشست گفت: با دستور معاون وزیر اقتصاد، جلسهای ویژه برای بررسی وضعیت ۱۰ طرح بزرگ استان کرمانشاه با حضور سرمایهگذاران برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این جلسه ظرفیتهای تأمین مالی پروژهها، استفاده از فاینانس و خطوط اعتباری و راهکارهای تسریع در ورود سرمایهگذاران به طرحهای بزرگ استان بررسی میشود.
رستمزاد خاطرنشان کرد: استاندار کرمانشاه در این دیدار ضمن معرفی فرصتها و مزیتهای سرمایهگذاری استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان سرمایهگذاری خارجی کشور برای جذب سرمایه و تأمین مالی پروژههای بزرگ تأکید کرد.
وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد فرصتها و بستههای سرمایهگذاری استان با اطلاعات کامل و به زبانهای عربی و انگلیسی در سامانه جامع سرمایهگذاری خارجی بارگذاری شود تا زمینه معرفی گستردهتر ظرفیتهای کرمانشاه به سرمایهگذاران خارجی فراهم شود.
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