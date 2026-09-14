به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادعاهایی اثبات نشده و در تلاش برای آرام کردن بازار صعودی انواع سوخت و انرژی مدعی شد: نفتکش‌ها شبانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند و تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا قرار دارند. ما اهرم فشار را از ایران که تلاش می‌کرد کنترل کشتیرانی جهانی را در دست بگیرد، سلب کرده‌ایم. داده‌های ما درباره کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، تخمینی نیست بلکه اطلاعاتی دقیق و مبتنی بر واقعیت است!

او همچنین مدعی شد: میانگین متحرک هفت‌روزه محموله‌های نفتی مخفیانه که با همراهی نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌کنند، در حال افزایش است و این روند ادامه خواهد داشت. رقم اوج ۱۷ میلیون بشکه در یک روز (مورخ اول سپتامبر) در واقع بالاتر بوده است چون یک کشتی در محاسبات لحاظ نشده بود. مشخص شد که حجم واقعی در آن روز ۱۸ میلیون بشکه بوده است.

وزیر انرژی آمریکا همچنین در نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی مداخله جویانه مدعی شد ادامه پایبند نبودن ایران به الزامات هسته‌ای، نظام منع اشاعه هسته‌ای را تضعیف می‌کند و غیرقابل قبول است.

او افزود تهران زمان کافی برای رسیدگی به «قصور فاحش» خود داشته است و دادن زمان بیشتر تنها موجب به تعویق افتادن «پاسخگویی مورد انتظار» خواهد شد.