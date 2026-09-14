به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی، رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، امروز در نشست آغاز نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده با موتورسیکلت برقی در شهر اصفهان اظهار کرد: امیدواریم این اقدام در اصفهان به‌عنوان طرحی تأثیرگذار بر اقتصاد و سلامت مردم به مرحله اجرا برسد و بتوانیم با همکاری دستگاه‌های مختلف، آن را با سرعت دنبال کنیم.

وی با اشاره به طرح نوسازی ۹۶ هزار دستگاه افزود: اصفهان از گذشته در حوزه‌های مختلف، از جمله مقابله با آلودگی هوا، اقدامات قابل توجهی داشته است و خوشحالیم که اجرای این طرح نیز در این شهر دنبال می‌شود.

مقیمی با تأکید بر اینکه جایگزینی ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت به‌تنهایی مسئله فرسودگی ناوگان را حل نمی‌کند، گفت: این طرح را به‌عنوان یک طرح پایلوت در اصفهان دنبال می‌کنیم تا ضمن توسعه آن در این شهر، تجربه به‌دست‌آمده بتواند مبنایی برای اجرای طرح در سایر کلان‌شهرها باشد.

رئیس هیئت‌عامل ایدرو ادامه داد: اصفهان به‌عنوان شهری تاریخی و برخوردار از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است و می‌تواند در اجرای این طرح نیز نقش الگو را ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره اجرای طرح نوسازی اظهار کرد: نخستین موضوع، تأمین بسته مالی است؛ چراکه بخش قابل توجهی از افرادی که قرار است موتورسیکلت فرسوده خود را جایگزین کنند، توان مالی کافی برای انجام این کار ندارند. بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود که منابع مالی مورد نیاز متقاضیان را تأمین کند.

معاون وزیر صمت زیرساخت‌ها را یکی دیگر از الزامات اجرای طرح دانست و گفت: اقدامات انجام‌شده در اصفهان برای ایجاد زیرساخت‌های شارژ قابل تقدیر است، اما باید بررسی شود که پراکندگی این زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای باشد که دسترسی و رضایت استفاده‌کنندگان را تأمین کند. این موضوع باید با همکاری استاندار، شهردار و سایر مسئولان مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در کنار تأمین مالی و زیرساخت، تولیدکنندگان نیز باید بتوانند موتورسیکلت‌های جایگزین را در زمان مقرر تحویل دهند و خدمات پس از فروش را به‌موقع، با کیفیت مناسب و هزینه قابل قبول ارائه کنند؛ چراکه این موضوع مستقیماً بر موفقیت طرح اثر می‌گذارد.

رئیس هیئت‌عامل ایدرو با اشاره به موضوع مدیریت مصرف سوخت گفت: مدیریت مصرف سوخت یکی از موضوعات مهم در سطح کشور است و نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای راهبردی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

مقیمی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول پیشنهاد کرد: برای اجرای دقیق طرح، یک کمیته مشترک تشکیل شود تا روند اجرای آن را به‌صورت مستمر پایش کند و در صورت بروز مشکل یا نیاز به تصمیم‌گیری و حمایت، موضوع در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود.

وی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صمت، با توجه به دستور وزیر و در چارچوب مأموریت‌های خود، از تمام ظرفیت‌های موجود برای اجرای موفق این طرح و توسعه آن در اصفهان و سایر کلان‌شهرهای کشور استفاده خواهند کرد.

مقیمی همچنین اظهار کرد: تاکنون ۱۷۰۰ تاکسی برقی در تهران و ۱۳۰۰ تاکسی دوگانه‌سوز در شیراز، قم و اهواز به کار گرفته شده‌است. ۷۰ هزار دستگاه نیژ توسط مردم عادی و بدون اخذ تسهیلات جایگزین شده است.

تعهد به تأمین باتری در دوره گارانتی

وی در پایان جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پاک در چارچوب تفاهم‌نامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاه، در گام نخست از تهران و با جایگزینی هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی برقی آغاز شد. هم‌زمان، نوسازی تاکسی‌های دوگانه‌سوز نیز در چند کلان‌شهر دیگر به اجرا درآمد و تاکنون حدود ۷۰ هزار متقاضی توانسته‌اند وارد فرآیند جایگزینی شوند.

رئیس هیئت عامل ایدرو افزود: با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید اسقاط از سوی دولت، روند نوسازی شتاب گرفت. در همین چارچوب، تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط شده و ۸ هزار دستگاه دیگر نیز در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که پرونده آنها طی روزهای آینده نهایی خواهد شد. این اقدام گامی مهم در اجرای تکالیف قانون هوای پاک و کاهش آلایندگی ناوگان فرسوده است.

مقیمی درباره خدمات پس از فروش و نگرانی مالکان نسبت به هزینه باتری موتورسیکلت‌های برقی گفت: بر اساس تعهدات اخذشده از سازندگان، هرگونه ایراد باتری در دوره گارانتی توسط شرکت سازنده برطرف یا باتری معیوب تعویض خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در پایان سال پنجم نیز یک بسته باتری کاملاً نو در اختیار مالکان قرار می‌گیرد تا نگرانی بابت افت عملکرد باتری در بلندمدت کاهش یابد و پایداری استفاده از موتورسیکلت‌های برقی تضمین شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به جامعه هدف این طرح اظهار کرد: در مرحله نخست، موتورسیکلت‌های کار و فعالان پلتفرم‌های خدماتی و توزیعی در اولویت قرار دارند.

مقیمی افزود: در مدل مالی طراحی‌شده، حدود ۱۵۰ میلیون تومان از هزینه خرید موتورسیکلت برقی از محل گواهی اسقاط و ارزش لاشه موتورسیکلت فرسوده تأمین می‌شود و مابقی قیمت نیز از طریق تسهیلات بانکی کم‌بهره با بازپرداخت ۳۶ ماهه پوشش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: بر این اساس، مالکان و راکبان موتورسیکلت‌های فرسوده برای ورود به طرح نیازی به تأمین آورده نقدی جدید ندارند و با ارائه گواهی اسقاط و احراز شرایط بانکی می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.

رئیس هیئت عامل ایدرو گفت: فرآیند تحویل موتورسیکلت نیز به‌صورت «کلید به کلید» طراحی شده است؛ به این معنا که تحویل موتورسیکلت فرسوده و دریافت موتورسیکلت برقی جدید هم‌زمان انجام می‌شود تا وقفه‌ای در فعالیت شغلی و درآمد روزانه متقاضیان ایجاد نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه این طرح در تمامی کلان‌شهرها یک الزام حاکمیتی است، اما بر اساس تصمیمات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، پس از اجرای پایلوت و تجربه اصفهان، تهران و مشهد در اولویت‌های نخست برای توسعه و اجرای گسترده این الگو قرار گرفته‌اند.