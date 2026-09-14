مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶:۳۰ صبح امروز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، وقوع حریق در یک کارگاه جوشکاری و اتاق‌سازی کامیون واقع در جاده جبیب‌آباد به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی ایستگاه‌های ۱۹ و ۷ آتش‌نشانی اصفهان برای مهار و اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل، عملیات اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به بخش‌های دیگر کارگاه در دستور کار قرار گرفت. همچنین با توجه به وجود سیلندرهای گاز و مواد قابل اشتعال، نیروهای عملیاتی نسبت به ایمن‌سازی محیط و خارج کردن اقلام پرخطر اقدام کردند.

وی گفت: در جریان این عملیات، دو عدد سیلندر گاز ۱۱ کیلویی، دو عدد سیلندر گاز اکسیژن و یک بشکه ۲۲۰ لیتری حاوی گازوئیل از محل حادثه خارج و به نقطه‌ای امن منتقل شد.

دهقانی با اشاره به شدت حرارت در محل حادثه تصریح کرد: حرارت ایجادشده به حدی بود که خنک‌سازی یکی از سیلندرهای گاز با چندین مرحله آب مه‌پاش نیز با تبخیر سریع آب از سطح آن همراه بود؛ شرایطی که ضرورت اقدام سریع آتش‌نشانان برای جلوگیری از افزایش خطر و بروز حادثه ثانویه را نشان می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی، حریق مهار و عملیات ایمن‌سازی محل انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: علت دقیق وقوع حریق و میزان خسارات وارده در دست بررسی است