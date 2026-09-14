به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل جمعیت هلالاحمر استان و معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بر ضرورت تسریع در راهاندازی داروخانه جمعیت هلالاحمر استان تأکید کرد.
وی دسترسی عادلانه و بهموقع شهروندان به داروهای ضروری و خاص را از مصادیق مسلم حقوق عامه دانست و اظهار کرد: تأمین دارو و خدمات دارویی یک اولویت حیاتی است و هرگونه تعلل دستگاههای اجرایی در این زمینه میتواند موجب تضییع حقوق بیماران خاص و اقشار آسیبپذیر شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با اشاره به چالش کمبود داروهای خاص در استان تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باید با فوریت مکاتبات و پیگیریهای لازم را برای دریافت مجوزهای نهایی و قانونی از سازمان غذا و داروی کشور انجام دهد تا داروخانه هلالاحمر بتواند به صورت کامل و بدون وقفه فعالیت کند.
کریمی ادامه داد: دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه، نحوه توزیع و دسترسی شهروندان به داروهای خاص را با دقت مورد نظارت قرار خواهد داد و دستگاههای متولی نیز مکلف هستند موانع اداری موجود در این مسیر را در سریعترین زمان ممکن برطرف کنند.
وی خاطرنشان کرد: دادسرا تمامی مراحل مربوط به راهاندازی داروخانه هلالاحمر را تا رسیدن به نتیجه نهایی پایش خواهد کرد و عملکرد دستگاههای مسئول نیز به صورت مستمر مورد رصد قرار میگیرد.
دادستان مرکز استان کرمانشاه تأکید کرد: در صورت قصور دستگاههای مسئول در انجام وظایف قانونی یا تأمین نیازهای دارویی استان، دادستانی به عنوان مدعیالعموم از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان استفاده خواهد کرد.
کریمی گفت: با هرگونه ترک فعل یا کوتاهی در حوزه تأمین و دسترسی به داروهای مورد نیاز مردم، به ویژه داروهای خاص، برخورد قضایی قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.
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