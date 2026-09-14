نتایج مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت دانشجومعلمان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت دانشجومعلمان پس از پایان داوری آثار در ۷ بخش و ۴۰ رشته در دو بخش دختران و پسران اعلام شد.در این مرحله که به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان زنجان برگزار شد، آثار دانشجومعلمان سراسر کشور توسط هیئت داوران ارزیابی شد و در نهایت در هر رشته سه برگزیده معرفی شدند. در مجموع ۲۴۰ برگزیده در این جشنواره شناخته شدند.

علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان می‌توانند برای مشاهده اسامی و رتبه‌های خود به فایل پیوست مراجعه کنند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان زنجان ضمن تبریک به برگزیدگان این جشنواره گفت: مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت، فرصتی ارزشمند برای انس بیشتر دانشجومعلمان با قرآن و اهل بیت(ع) است و برگزیدگان این رویداد، سفیران فرهنگ قرآنی در مدارس آینده خواهند بود.

فرزانه اله‌ویردی، افزود: داوری این دوره در ۷ بخش و ۴۰ رشته با دقت و بی‌طرفی انجام شد و فهرست کامل نتایج برای اطلاع دقیق شرکت‌کنندگان در فایل پیوست منتشر شده است.

وی از همه شرکت‌کنندگان، داوران و دست‌اندرکاران این رویداد قدردانی کرد و برای دانشجومعلمان کشور در مسیر تعالی تربیت نسل آینده آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

فایل کامل برگزیدگان از طریق https://cfu.ac.ir/zanjan/fa/news/280542 قابل دریافت است.

گفتنی است مرحله نهایی این جشنواره از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۱ و با حضور منتخبین کشوری به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان زنجان برگزار خواهد شد.