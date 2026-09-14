به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی و سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی،بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۳ شهریورماه در نشستی مشترک بر توسعه همکاری‌های دو مجموعه در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

رئیس جهاددانشگاهی در این نشست با اشاره به سابقه همکاری استاندار خراسان جنوبی با این نهاد در استان‌های مختلف، از آمادگی جهاددانشگاهی برای استفاده از ظرفیت‌های خود در مسیر توسعه خراسان جنوبی خبر داد.

علی منتظری اظهار کرد: جهاددانشگاهی آمادگی دارد ظرفیت‌های خود را برای توسعه استان خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف به کار گیرد.

وی با اشاره به همکاری‌های هاشمی با واحدهای جهاددانشگاهی در استان‌های سمنان، قم و خراسان جنوبی افزود: تعاملات شکل‌گرفته در سال‌های گذشته زمینه همکاری بیشتر میان جهاددانشگاهی و مدیریت استان را فراهم کرده است.

پیشنهاد همکاری در فرآوری معادن و مدیریت صادرات

استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی جهاددانشگاهی گفت: این نهاد می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثرتری در توسعه استان ایفا کند.

سیدمحمدرضا هاشمی با اشاره به ظرفیت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در حوزه گیاهان دارویی بیان کرد: راه‌اندازی مجتمع گیاهان دارویی، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و تهیه اطلس گیاهان دارویی از جمله اقدامات این مجموعه است.

وی ادامه داد: جهاددانشگاهی همچنین در حوزه‌های معدن و آموزش ظرفیت‌های خوبی دارد و می‌توان از این توانمندی‌ها برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان استفاده کرد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان دارای ۷۴ نوع ماده معدنی است، خواستار توسعه همکاری جهاددانشگاهی در حوزه فرآوری معادن و فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با این بخش شد.

هاشمی همچنین با اشاره به ظرفیت صادراتی خراسان جنوبی گفت: جهاددانشگاهی می‌تواند در حوزه مدیریت صادرات برون‌مرزی استان نیز ورود کند.

وی افزود: سال گذشته یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی از استان به افغانستان صادر شده است و می‌توان از ظرفیت جهاددانشگاهی در بخش‌های نرم‌افزاری و تحقیقاتی این حوزه استفاده کرد.

پیشنهاد تجمیع ساختمان‌های جهاددانشگاهی

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت تجمیع ساختمان‌های جهاددانشگاهی در استان تأکید کرد و گفت: استانداری برای همکاری در زمینه تأمین زمین مورد نیاز احداث مجتمع اداری، فرهنگی و پژوهشی جهاددانشگاهی آمادگی دارد.

وی با اشاره به پایین بودن نرخ بیکاری در خراسان جنوبی، بر استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی در طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی، به‌ویژه در حوزه معدن، تأکید کرد.

هاشمی با بیان اینکه خراسان جنوبی از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های معدن، کشاورزی و گردشگری برخوردار است، گفت: این استان دارای بیش از سه هزار اثر ثبت‌شده میراثی و ظرفیت‌های گسترده در تولید زرشک، زعفران و سنگ‌های قیمتی است.

تأکید بر تداوم همکاری دو مجموعه

رئیس جهاددانشگاهی واحد خراسان جنوبی نیز در این نشست با قدردانی از تعامل و حمایت‌های استاندار، بر تداوم همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

در پایان این نشست، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی به پاس همکاری‌های سیدمحمدرضا هاشمی با واحدهای استانی این نهاد و همزمان با چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، لوح سپاس به وی اهدا کرد.