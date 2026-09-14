احیا و مرمت کاروانسرای تاریخی مرندیز شهرستان بجستان

مهدی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروانسرای مرندیز، متعلق به اواخر دوره قاجار است و در سال ۱۳۸۰ با شماره ۴۶۶۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و پیش از این نیز اقدامات و برنامه‌هایی برای مرمت آن با مشارکت میراث فرهنگی، بخشداری و دهیاری مرندیز انجام شده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بجستان تصریح کرد: کاروان‌سرای مرندیز یکی از ۸ کاروانسرای موجود شهرستان بجستان است که در مسیر جاده تاریخی عراق قرار دارد.

وی اظهار کرد: کاروانسرای مرندیز به دلیل استفاده غیر اصولی در طی دهه‌های گذشته بسیار آسیب دیده است و بعد از ۱۳ سال عملیات مرمت و بازسازی آن به عنوان یک پروژه اضطراری از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

ذوالفقاری گفت: مرمت کاروان‌سرای مرندیز سال گذشته از محل اعتبارات سفر معاون وزیر و اعتبارات استانی شامل پی‌بندی، کف فرش غرفه‌ها و مرمت و استحکام بخشی سردرب ورودی آغاز شد و با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز در عرصه و حریم کاروانسرا و ضرورت آزادسازی آن، این موضوع در سال جدید در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بجستان یاد آور شد: مرندیز به‌عنوان روستایی برخوردار از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی و صنایع‌دستی، از جمله مسجد تاریخی مرندیز و ظرفیت فرش و بوم‌گردی، می‌تواند از احیای کاروانسرا به‌عنوان محور توسعه گردشگری روستا بهره ببرد.