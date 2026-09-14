ضربه مهلک به مزدوران سعودی در یمن؛ شماری کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی یمنی به المسیره گفت: با یاری خداوند مرکز تجمع مزدوران سعودی و تجهیزات آنها در صحرای الجوف در شمال منطقه الکنایس هدف قرار گرفت.

این منبع اعلام کرد: در جریان این حمله ضربه های مهلکی به مزدوران وارد شد و شماری از مزدوران به هلاکت رسیده و برخی دیگر زخمی شدند.

منبع نظامی همچنین گفت: همچنین شماری از جنگ افزارها و تجهیزات نظامی وابسته به دشمن سعودی منهدم گردید.

این در حالی است که اندکی قبل عبدالله النعمی عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: محاصره کشتی‌ها و نفتکش‌های سعودی توسط یمن همچنان ادامه دارد. پیروزی قابل توجهی که نیروهای مسلح یمن به دست آورده‌اند، عربستان سعودی و حاکمان آن را به هم ریخته است. ریاض باید متوجه میزان خساراتی باشد که در یمن متحمل می‌شود.

این در حالی است که ساعاتی قبل، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیروها موفق شدند یک عملیات نظامی منحصربه فرد و گسترده را علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط انجام دهند. اهداف مورد نظر به دقت مورد اصابت قرار گرفت و خسارت های گسترده ای نیز برجای ماند.نیروهای یمنی با ده ها موشک و پهپاد آشیانه جنگنده ها، رادارها، سکوها و انبارهای ذخیره در پایگاه خمیس مشیط را هدف قرار دادند.

سریع تصریح کرد: این عملیات در واکنش به تجاوزات عربستان و انجام بیش از ۳۰۰ حمله هوایی طی ۵ روز گذشته علیه یمن صورت گرفت. این حملات با استفاده از جنگنده های سعودی از نوع اف ۱۵ و تایفون از پایگاه های خمیس مشیط و الطائف انجام شد. عملیات ما علیه عمق عربستان سعودی تا زمان تداوم تجاوزات این کشور ادامه دارد و در آینده گسترش پیدا خواهد کرد.