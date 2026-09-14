مازندران و گلستان به مرحله بعد والیبال دختران زیر ۱۹ سال راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ادارهکل ورزش و جوانان خراسان شمالی، مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۱۹ سال منطقه ۵ کشور با حضور ۵ تیم از استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، مازندران و گلستان به میزبانی شهرستان بجنورد برگزار شد.
در این دوره از رقابتها که از ۱۸ لغایت ۲۳ شهریورماه جریان داشت، تیمها در دیدارهایی حساس و فشرده به رقابت پرداختند.
در پایان، تیم مازندران با ارائه نمایشی مقتدرانه به مقام نخست دست یافت و تیم گلستان نیز با کسب عنوان نایبقهرمانی (تیم دوم)، جواز حضور در مرحله بعدی مسابقات کشوری را کسب کرد.
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