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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

مازندران و گلستان به مرحله بعد والیبال دختران زیر ۱۹ سال راه یافتند

مازندران و گلستان به مرحله بعد والیبال دختران زیر ۱۹ سال راه یافتند

بجنورد- مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۱۹ سال منطقه ۵ کشور با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید و تیم‌های مازندران و گلستان جواز حضور در مرحله کشوری را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۱۹ سال منطقه ۵ کشور با حضور ۵ تیم از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، مازندران و گلستان به میزبانی شهرستان بجنورد برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها که از ۱۸ لغایت ۲۳ شهریورماه جریان داشت، تیم‌ها در دیدارهایی حساس و فشرده به رقابت پرداختند.

در پایان، تیم مازندران با ارائه نمایشی مقتدرانه به مقام نخست دست یافت و تیم گلستان نیز با کسب عنوان نایب‌قهرمانی (تیم دوم)، جواز حضور در مرحله بعدی مسابقات کشوری را کسب کرد.

کد مطلب 6947183

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