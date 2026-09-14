خط لوله نفت عربستان برای چند هفته از مدار خارج خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دو مقام مطلع به آسوشیتدپرس گفتند یک خط لوله مهم نفت عربستان که هفته گذشته هدف حمله قرار گرفت، در جریان تعمیر خسارت‌ها عمدتاً برای چند هفته از مدار خارج خواهد بود.

این دو مقام که در جریان موضوع قرار گرفته‌اند، گفتند تعمیر خسارت‌های واردشده، از جمله در یک تأسیسات بزرگ پمپاژ، ممکن است سه تا پنج هفته زمان ببرد.

یکی از این مقام‌ها گفت خط لوله ممکن است همزمان با فعالیت تیم‌های تعمیراتی، به‌صورت جزئی به کار خود ادامه دهد. هر دو مقام به دلیل نداشتن مجوز برای ارائه اطلاعات به رسانه‌ها، به شرط فاش نشدن نامشان صحبت کردند.

خط لوله شرق به غرب که از سراسر عربستان عبور می‌کند، بخش مهمی از راهبرد این کشور برای انتقال صادرات نفت خود به دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز است؛ تنگه‌ای که به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران با اختلال در کشتیرانی مواجه است.

این خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری (۷۴۵ مایلی) ظرفیت انتقال روزانه حداکثر هفت میلیون بشکه نفت را دارد. حمله‌ پهپادی به این تاسیسات روز پنجشنبه باعث توقف فعالیت این خط لوله شد.