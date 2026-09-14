به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، پنجمین آیین ملی نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی با عنوان «ایران؛ خانه خوبان» با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم تهران، صاحب‌نظران، استادان دانشگاه و پیشکسوتان حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، در این مراسم با اشاره به چالش‌ها و فرازونشیب‌های خطیر یک سال اخیر و ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمنان، اظهار کرد: ایران عزیز در این برهه، هدف هجمه‌های سنگین و تجاوزات قدرت‌های سلطه‌گر از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، تجاوزاتی که به بمباران بیش از ۱۴ هزار نقطه در سراسر کشور و شهادت بیش از ۴ هزار تن از هم‌وطنان شریف، فرماندهان والامقام و مسئولان برجسته نظام انجامید.

وی با اشاره به نقض آشکار معاهدات بین‌المللی در حوزه حفاظت از میراث بشری تصریح کرد: در جریان این تجاوزات، متأسفانه ۱۴۹ بنای تاریخی کشور دچار آسیب شد که این اقدام نقض صریح تمامی کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی ناظر بر حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی است. با این حال، با تدابیر پیشگیرانه و جان‌فشانی خادمان این عرصه، حتی یک شیء تاریخی آسیب ندید و از مواریث ملی و تمدنی کشور همچون جان صیانت شد، همان‌گونه که نیروهای مسلح مقتدر و آحاد ملت شریف ایران درسی قاطع و تاریخی به متجاوزان دادند.

معاون میراث‌فرهنگی کشور با تبیین گفتمان پنجمین دوره این همایش با شعار «ایران، خانه خوبان»، به مؤلفه‌های قوام‌بخش هویت ایرانی–اسلامی پرداخت و افزود: راز ایستادگی استوار ملت ایران در گستره تاریخ، بر دو ستون بنیادین «باورمندی دینی» و «زبان فاخر فارسی» استوار بوده است، ارکانی که همواره در بزنگاه‌های تاریخی، سدّی تسخیرناپذیر در برابر بیگانگان ساخته و شاهکارهای بی‌بدیلی در گستره میراث‌فرهنگی، ادب و حکمت ایرانی پدید آورده‌اند.

دارابی با تاکید بر پیشینه دیوانی و فرهنگی زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: زبان فارسی از سده‌های متمادی محور انسجام، کتابت و زبان اداری و دیوانی این سرزمین بوده و در بلندای تاریخ همواره درخشیده است. با اتکا به این پیوستگی تاریخی، ظرفیت عظیم هویتی و مواریث کم‌نظیر معنوی، بی‌گمان باید ایران را امپراتوری عقل، اندیشه و فرزانگی نامید.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در پایان، تجلیل از نخبگان و سرآمدان عرصه میراث‌فرهنگی را ضرورتی تمدن‌ساز دانست و تاکید کرد: پاسداشت مقام پیشکسوتان و مفاخر، سنتی ارزشمند و متأثر از سنت حسنه نبوی است، چراکه تجلیل از چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی، در حقیقت تعظیم در برابر تاریخ، تمدن، هویت و افق درخشان و امیدبخش ایران بزرگ است.