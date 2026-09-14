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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

دارابی: زبان فارسی و باور دینی، ستون‌های هویت تاریخی ایران هستند

دارابی: زبان فارسی و باور دینی، ستون‌های هویت تاریخی ایران هستند

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی گفت: ایستادگی تاریخی ملت ایران بر دو ستون «باورمندی دینی» و «زبان فاخر فارسی» استوار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، پنجمین آیین ملی نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی با عنوان «ایران؛ خانه خوبان» با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم تهران، صاحب‌نظران، استادان دانشگاه و پیشکسوتان حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، در این مراسم با اشاره به چالش‌ها و فرازونشیب‌های خطیر یک سال اخیر و ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمنان، اظهار کرد: ایران عزیز در این برهه، هدف هجمه‌های سنگین و تجاوزات قدرت‌های سلطه‌گر از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، تجاوزاتی که به بمباران بیش از ۱۴ هزار نقطه در سراسر کشور و شهادت بیش از ۴ هزار تن از هم‌وطنان شریف، فرماندهان والامقام و مسئولان برجسته نظام انجامید.

وی با اشاره به نقض آشکار معاهدات بین‌المللی در حوزه حفاظت از میراث بشری تصریح کرد: در جریان این تجاوزات، متأسفانه ۱۴۹ بنای تاریخی کشور دچار آسیب شد که این اقدام نقض صریح تمامی کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی ناظر بر حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی است. با این حال، با تدابیر پیشگیرانه و جان‌فشانی خادمان این عرصه، حتی یک شیء تاریخی آسیب ندید و از مواریث ملی و تمدنی کشور همچون جان صیانت شد، همان‌گونه که نیروهای مسلح مقتدر و آحاد ملت شریف ایران درسی قاطع و تاریخی به متجاوزان دادند.

معاون میراث‌فرهنگی کشور با تبیین گفتمان پنجمین دوره این همایش با شعار «ایران، خانه خوبان»، به مؤلفه‌های قوام‌بخش هویت ایرانی–اسلامی پرداخت و افزود: راز ایستادگی استوار ملت ایران در گستره تاریخ، بر دو ستون بنیادین «باورمندی دینی» و «زبان فاخر فارسی» استوار بوده است، ارکانی که همواره در بزنگاه‌های تاریخی، سدّی تسخیرناپذیر در برابر بیگانگان ساخته و شاهکارهای بی‌بدیلی در گستره میراث‌فرهنگی، ادب و حکمت ایرانی پدید آورده‌اند.

دارابی با تاکید بر پیشینه دیوانی و فرهنگی زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: زبان فارسی از سده‌های متمادی محور انسجام، کتابت و زبان اداری و دیوانی این سرزمین بوده و در بلندای تاریخ همواره درخشیده است. با اتکا به این پیوستگی تاریخی، ظرفیت عظیم هویتی و مواریث کم‌نظیر معنوی، بی‌گمان باید ایران را امپراتوری عقل، اندیشه و فرزانگی نامید.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در پایان، تجلیل از نخبگان و سرآمدان عرصه میراث‌فرهنگی را ضرورتی تمدن‌ساز دانست و تاکید کرد: پاسداشت مقام پیشکسوتان و مفاخر، سنتی ارزشمند و متأثر از سنت حسنه نبوی است، چراکه تجلیل از چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی، در حقیقت تعظیم در برابر تاریخ، تمدن، هویت و افق درخشان و امیدبخش ایران بزرگ است.

کد مطلب 6947188
مهسا حيدری توچائی

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