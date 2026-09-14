به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس،سرهنگ حسین جانپرور در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ساماندهی معتادان متجاهر، طرح جمعآوری این افراد در نقاط مختلف شهرستان راز و جرگلان به مرحله اجرا درآمد.
وی با اشاره به اینکه مأموران انتظامی با اجرای گشتهای هدفمند و شناسایی افراد معتاد متجاهر، موفق شدند ۱۷ نفر را جمعآوری و پس از انجام هماهنگیهای لازم، برای طی مراحل درمان به کمپ ترک اعتیاد منتقل کنند، خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی، کمک به بازگشت افراد به زندگی سالم و ارتقای امنیت و آرامش عمومی ادامه خواهد داشت.
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