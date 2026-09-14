به گزارش خبرنگار مهر، میلاد عرفانپور ظهر دوشنبه در چهارمین روز از اردوی شعر «قاصدکها» در سالن اجتماعات مجتمع شهیدین با تأکید بر اهمیت دوران نوجوانی و جوانی، این سالها را فرصتی ارزشمند و تکرارنشدنی برای یادگیری، مطالعه و پرورش فکری دانست.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از اندوختههای فکری و تجربیات امروز او حاصل آموختههای دوران نوجوانی است، اظهار کرد: افزایش مشغلهها و کاهش فرصت و آمادگی برای یادگیری در سنین بالاتر، ضرورت بهرهگیری جدیتر از این دوران را دوچندان میکند.
عرفانپور نوجوانی و جوانی را دوره شکلگیری شخصیت و اندوختن سرمایههای فکری و معنوی دانست و بر اهمیت مطالعه، اندیشیدن و تلاش مستمر در این سالها تأکید کرد. وی همچنین حضور در جمع نوجوانان و جوانان را امیدبخش و ارزشمند توصیف کرد و از برگزارکنندگان و دستاندرکاران اردو، از جمله سیدباقر سیدیزاده و رئیس حوزه هنری استان، قدردانی کرد.
رئیس مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری ضمن اشاره به ظرفیتهای قابل توجه موجود در میان آنان، بر ضرورت استمرار در مسیر شعر، مطالعه، کسب تجربه و تلاش برای ارتقای کیفیت آثار تأکید کرد.
استعداد و سطح شعری برخی از هنرجویان را شایسته پیگیری و حمایت دانست و اظهار کرد که شکلگیری نگاه شخصی، تقویت زبان شعر و توجه به مضمون و تصویرسازی از جمله موضوعاتی است که میتواند به رشد و پیشرفت آنان کمک کند.
وی همچنین بر اهمیت استمرار ارتباط شاعران نوجوان با محافل و دورههای آموزشی تأکید کرد و حضور آنان در چنین برنامههایی را فرصتی برای یادگیری، دریافت نقد و آشنایی با تجربههای شاعران و استادان دانست.
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