هدایتی: شعر باید با جامعه و مردم ارتباط برقرار کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی ظهر دوشنبه در چهارمین روز از اردوی شعر «قاصدک‌ها» در سالن اجتماعات شهیدین بجنورد اظهار کرد: شعر موهبتی الهی است و شاعران باید قدر این نعمت را بدانند و در مسیر آفرینش آثار اثرگذار گام بردارند.

وی با تأکید بر ضرورت برخورداری شعر از زبانی دل‌نشین و قابل فهم، تصریح کرد: شعر باید با جامعه و مردم ارتباط برقرار کند و از پیچیدگی‌های بی‌دلیل فاصله بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین بر ضرورت توجه شاعران به مسائل و اتفاقات روز جامعه تأکید کرد و گفت: شاعران نباید خود را تنها به موضوعات خاص محدود کنند، بلکه باید با نگاهی گسترده‌تر، نیازهای زمانه را در آثار خود بازتاب دهند.

هدایتی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری نشست‌هایی همچون «مشاعره علوی» و فراهم‌کردن بستر رشد و توانمندسازی جوانان توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی قدردانی کرد.

وی با ابراز خرسندی از حضور فرهیختگان و شاعران نوجوان و جوان، از آنان به‌عنوان شاعران آیینی قدردانی کرد و برگزاری چنین برنامه‌هایی را گامی ارزشمند در مسیر رشد ادبیات مذهبی دانست.