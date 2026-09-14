کارشناس برزیلی: بانک توسعه نوین از دستاوردهای مهم بریکس است

به گزارش خبرگزاری مهر، لوکاس انریکه روشا، هماهنگ‌ کننده گروه مطالعات بریکس در دانشگاه سائوپائولو برزیل در گفت‌وگویی اختصاصی با تی‌وی بریکس گفت که این گروه طی ۲ دهه فعالیت خود سازوکارهای مختلفی برای همکاری مالی و دیجیتال ایجاد کرده است.

روشا تأسیس بانک توسعه نوین در سال ۲۰۱۴، ایجاد ترتیبات ذخیره احتیاطی بریکس در سال ۲۰۱۵ و راه‌اندازی ابتکار «بریکس پی» در سال ۲۰۱۸ را از مهم‌ترین دستاوردهای این گروه دانست.

وی همچنین به گسترش بریکس در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ اشاره کرد و نقش برزیل را در روند شکل‌گیری و توسعه این گروه مورد توجه قرار داد.

روشا با اشاره به اینکه برزیل یکی از اعضای بنیان‌گذار بریکس است، گفت این کشور از بانک توسعه نوین حمایت کرده و در برگزاری اجلاس‌های بریکس نیز نقش داشته است.

وی افزود: برزیل نقش بسیار مهمی در کمک به بریکس داشته است. این کشور در کنار چین، روسیه و هند یکی از اعضای نخست و بنیان‌گذار این گروه بوده است.

هماهنگ‌کننده گروه مطالعات بریکس در دانشگاه سائوپائولو همچنین زیرساخت پرداخت دیجیتال را یکی از حوزه‌هایی دانست که برزیل در مباحث کنونی بریکس در آن مشارکت دارد.

روشا گفت: امروزه برزیل با پیشرفت‌ها و دستاوردهای فناورانه در نظام پرداخت دیجیتال خود، مشارکت قابل توجهی در بحث زیرساخت پرداخت دیجیتال دارد.

وی در آستانه برگزاری هجدهمین اجلاس بریکس در دهلی‌نو ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه‌ای برای تبادل ایده‌ها و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان کشورهای عضو در حوزه‌هایی مانند سازوکارهای ایمنی هوش مصنوعی، تأمین مالی سبز و زیرساخت پرداخت‌های دیجیتال باشد.

او ادامه داد: انتظار دارم این اجلاس فرصت بسیار خوبی برای گردهمایی مردم کشورهای مختلف، تبادل ایده‌های جدید و ایجاد پروژه‌ها و مشارکت‌هایی برای حل مهم‌ترین مسائل دوران کنونی باشد..

وی در ادامه با اشاره به بیستمین سال فعالیت بریکس نسبت به آینده این گروه ابراز خوش‌بینی کرد.

روشا همچنین در انتها عنوان کرد: بسیار خوشحالم که شاهد رسیدن بریکس به مرحله بلوغ هستم و امیدوارم این گروه در ۲۰ سال آینده نیز آینده‌ای درخشان داشته باشد.