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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

دو نفر در آتش‌سوزی کارگاه برش اسفنج در مایان سفلی جان باختند

دو نفر در آتش‌سوزی کارگاه برش اسفنج در مایان سفلی جان باختند

تبریز- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه برش اسفنج در مایان سفلی خبر داد و گفت: این حادثه ۲ فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

رضا جان‌فشان نوبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع این حادثه در عصر امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش آتش‌سوزی در یک کارگاه برش اسفنج در منطقه مایان سفلی، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی تبریز به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش‌نشانان در محل مشخص شد بخش‌هایی از کارگاه درگیر حریق شده و حجم بالایی از دود فضای داخلی آن را فرا گرفته است؛ از این رو نیروهای عملیاتی با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی وارد کارگاه شده و عملیات مهار و اطفای آتش را انجام دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز ادامه داد: با وجود تلاش نیروهای امدادی، ۲ مرد در جریان این حادثه جان خود را از دست دادند که یکی از آنها از کارگران کارگاه و دیگری راننده یک دستگاه تریلی بود.

وی با اشاره به مصدومیت یک کارگر زن در این حادثه گفت: این فرد پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

جان‌فشان نوبری خاطرنشان کرد: پیکر ۲ فرد جان‌باخته نیز پس از انجام اقدامات لازم، در اختیار عوامل انتظامی قرار گرفت.

وی درباره علت وقوع این آتش‌سوزی نیز گفت: بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه دارد و جزئیات پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6947209

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