رضا جانفشان نوبری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع این حادثه در عصر امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش آتشسوزی در یک کارگاه برش اسفنج در منطقه مایان سفلی، نیروهای عملیاتی آتشنشانی تبریز به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور آتشنشانان در محل مشخص شد بخشهایی از کارگاه درگیر حریق شده و حجم بالایی از دود فضای داخلی آن را فرا گرفته است؛ از این رو نیروهای عملیاتی با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی وارد کارگاه شده و عملیات مهار و اطفای آتش را انجام دادند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تبریز ادامه داد: با وجود تلاش نیروهای امدادی، ۲ مرد در جریان این حادثه جان خود را از دست دادند که یکی از آنها از کارگران کارگاه و دیگری راننده یک دستگاه تریلی بود.
وی با اشاره به مصدومیت یک کارگر زن در این حادثه گفت: این فرد پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
جانفشان نوبری خاطرنشان کرد: پیکر ۲ فرد جانباخته نیز پس از انجام اقدامات لازم، در اختیار عوامل انتظامی قرار گرفت.
وی درباره علت وقوع این آتشسوزی نیز گفت: بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه دارد و جزئیات پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
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