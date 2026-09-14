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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

موش‌ها به نظامیان و شهرک‌نشینان حمله ور شدند

موش‌ها به نظامیان و شهرک‌نشینان حمله ور شدند

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از هجوم گسترده و بی‌سابقه موش‌ها به شهرک‌های صهیونیست‌نشین اطراف غزه و پایگاه‌های نظامی نزدیک غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از هجوم گسترده و بی‌سابقه موش‌ها به شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه و پایگاه‌های نظامی نزدیک غزه خبر دادند.

رسانه صهیونیستی هاآرتص نوشت: موش‌های عادی و موش‌های صحرایی به تعداد بی‌سابقه‌ای وارد شهرک‌ها و مزارع و پادگان‌های ارتش در جنوب اسرائیل شده‌اند. به احتمال زیاد این موش‌ها از نوار غزه که به علت عملیات نظامی و میدانی اسرائیل به شدت ویران شده، وارد اسرائیل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این پدیده ابتدا سربازان اسرائیلی مستقر در پایگاه‌ها و مواضع نظامی در شرق نوار غزه را درگیر کرد سپس به شهرک‌های اطراف غزه گسترش یافت. موش‌ها آسیب زیادی به محصولات کشاوزی در مزارع نزدیک نوار غزه وارد کرده‌اند به طوری که حدود ۷۰ درصد محصول سویا در مزارع منطقه از بین رفته است.

همچنین طی چند هفته اخیر دست کم ۱۰ شهرک نشین هدف حمله موش‌ها قرار گرفته و آسیب دیده‌اند. تعداد موش‌ها در هر منزلی در شهرک‌های ناحل عوز و نیر یتسحاق بین ۵۰ تا ۱۰۰ عدد برآورد شده است.

کد مطلب 6947211

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    نظرات

    • حسین IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      32 9
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      موش‌ها هم از شهرک نشینان اسرائیلی متنفر هستند و آنها را تحمل نمی کنند،
    • NP DE ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      17 7
      پاسخ
      😂 حتی موش ها با ضریب هوشی خودشون تشخیص دادن که جاشون دقیقا کجاست( همراه کنار شهرک نشین های صهیونیست) اما خودشهرک نشین ها هنوز به این درک شعور موش هم نرسیدن که جای خودشون دقیقا در کجای این دنیاست نه در سرزمین اشغال شده به زور غصب شده ..
    • NP DE ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      19 4
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      اگر قراره مردم غزه محروم بشن از مواد غذایی پس بهتره هجوم حمله حیوانات رو به باغ های کشاورزی خودشون بپذیرند تماشا کنند اتفاقا خوبه هر بار هجوم دسته جمعی حیوانات رو براشون به عنوان سوغاتی بفرستن 😂
    • داریوش‌عمرانی IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      18 8
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      این یکی دیگر از معجزات الهی است که موشهاوارد منازل اسراییل ها وارد شوند وانان را از سرزمین های اشغالی بیرون برانند نصرت الهی نزدیک است
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      13 3
      پاسخ
      چوب خدا صدانداره
    • حسین US ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      11 4
      پاسخ
      امیدوارم هجوم موشها نشانه ای از عذاب الهی باشه خداوند بندگانش رو رها نمیکنه و اگر اسراییلی ها عقل داشته باشن این نشانه ها رو جدی بگیرن بلاخره اونا هم ی اعتقادی دارن
      • شکرانه IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
        2 0
        این عذاب الهیه برای اسرائیل خدا بیشترش کنه
    • مهتاب IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بدبختااومدن،یه سربه،رفیقشون،نتانیاهوبزنند،اخه گفتندپیداش،نیست،رفیقمون،،خیلی وقت،دیگه،تواین سوراخ،تواون سوراخ،نمیبینمش
    • وطن پرست IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      موشها هم فهمیدن چقدر پست هستند کودک کشان اسقاطیلی
    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
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      خدا جای حق نشسته

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