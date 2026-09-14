به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، رسانههای رژیم صهیونیستی از هجوم گسترده و بیسابقه موشها به شهرکهای صهیونیست نشین اطراف غزه و پایگاههای نظامی نزدیک غزه خبر دادند.
رسانه صهیونیستی هاآرتص نوشت: موشهای عادی و موشهای صحرایی به تعداد بیسابقهای وارد شهرکها و مزارع و پادگانهای ارتش در جنوب اسرائیل شدهاند. به احتمال زیاد این موشها از نوار غزه که به علت عملیات نظامی و میدانی اسرائیل به شدت ویران شده، وارد اسرائیل شدهاند.
بر اساس این گزارش، این پدیده ابتدا سربازان اسرائیلی مستقر در پایگاهها و مواضع نظامی در شرق نوار غزه را درگیر کرد سپس به شهرکهای اطراف غزه گسترش یافت. موشها آسیب زیادی به محصولات کشاوزی در مزارع نزدیک نوار غزه وارد کردهاند به طوری که حدود ۷۰ درصد محصول سویا در مزارع منطقه از بین رفته است.
همچنین طی چند هفته اخیر دست کم ۱۰ شهرک نشین هدف حمله موشها قرار گرفته و آسیب دیدهاند. تعداد موشها در هر منزلی در شهرکهای ناحل عوز و نیر یتسحاق بین ۵۰ تا ۱۰۰ عدد برآورد شده است.
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